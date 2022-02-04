【ET講股通】梁耀康：紅盤後再升目標（附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）

虎年伊始，恒生指數於首個交易日顯著造好！紅盤高開接近600點，中午收市報24,447點，升645點（2.71%）。午市繼續延續升勢，恒指升幅擴大至近800點。滙控 （00005） 受英倫銀行加息0.25厘帶動，股價大升半成以上。成為升市功臣。究竟恒指升勢能否持續？虎年能否虎虎生威？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：30 - 港股試低後再衝上 屬良好勢頭

02：06 - 恒指高開向好原因一：美股新年假表現佳

04：11 - META（FB.US）反彈機會低 建議持貨投資者考慮調整倉位

04：48 - Amazon（AMZN.US）業績令市場驚喜 但前景未太樂觀

06：06 - 留意Snap（SNAP.US）現沽壓

07：22 - 科技股佔比重 帶動港股向上

08：01 - 科技股撈底揀邊隻？騰訊 （00700） vs 美團 （03690） vs 阿里巴巴 （09988）

09：03 - 恒指上望阻力位睇24982點 如突破可上望25500點

10：42 - 恒指高開向好原因二：英倫銀行加息 帶動滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 股價

12：38 - 恒指高開向好原因三：北京冬奧概念炒作 體育用品股齊炒上

13：20 - 個股分析：大市向上加上業績做好帶動比亞迪 （01211） 彈7% 守住237元才企穩

14：40 - 滙豐 （00005） 近60元有阻力 待回落才追入

15：04 - 内地電訊股有股息收、下調壓力不大 可留意中移動 （00941）

15：37 - 潛力股推介：創科實業 （00669）

18：27 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元有貨 定15元止賺適合嗎？

20：20 - 觀眾問股：周大福 （01929） 13.8元有貨 反彈目標看多少？

21：46 - 觀眾問股：周黑鴨 （01458） 5.48元買入上望多少？

23：23 - 觀眾問股：嘉里建設 （00683） 可否重返買入價23.75元？

24：47 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 6.8元買入現價要止蝕嗎？

27：32 - 觀眾問股：英皇國際 （00163） 走勢點睇？

28：10 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 146元及163元有貨 可以返家鄉嗎？

30：32 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 168元有貨點睇？

31：32 - 觀眾問股：九毛九 （09922） 可上望多少？

33：31 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 半年內有望上70元嗎？

36：09 - 觀眾問股：領展 （00823） 現價可買入嗎？

38：49 - 港股收市市況速報

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港股虎年復市，恒指全日大升771點，收報24573點；恒生科指升165點，收報5581點。大市總成交1,139億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指高開590點，升幅一度收窄，午後隨美股期貨轉強，消化獲利盤。升市主因：

一、港股休市期間，美股表現理想，昨晚則受累Meta急挫。Meta業績指引遜預期，引發市場對未來增長的擔憂，股價急挫逾兩成。美股收市後，Amazon公布業績對辦，盤後股價彈逾1成。科技股普遍彈升，尤其是有中概股者，如阿里巴巴 （09988） 。騰訊 （00700） 重新破頂，若看好大市及科技股回穩，ATM中仍以騰訊為首選。

二、英國加息利好銀行股，滙豐 （00005） 續抽升，友邦 （01299） 亦造好。

三、冬奧開幕，帶動體育用品股。

恒指後市且看能否突破24982點，若突破，有機上望25500點，升抵26000點宜食糊；向下支持則看24000關。且看美股今晚能否確定回穩，若失守低位則宜小心。

個股方面，比亞迪銷量理想，股價彈升，惟能否重展升勢，仍有待觀察。中資電訊股亦可留意，屬穩中求勝之選。

潛力股可留意創科 （00669） ，股價升8.1%至138.4元，突破下降軌，主因公司有信心完成上半年銷售目標。上望160元水平，止蝕用130元或120元。

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