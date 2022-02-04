【ET講股通】梁耀康：紅盤後再升目標（歡迎留言問股）

虎年伊始，恒生指數於首個交易日顯著造好！紅盤高開接近600點，中午收市報24,447點，升645點（2.71%）。午市繼續延續升勢，恒指升幅擴大至近800點。滙控 （00005） 受英倫銀行加息0.25厘帶動，股價大升半成以上。成為升市功臣。究竟恒指升勢能否持續？虎年能否虎虎生威？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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▲ 【ET講股通】梁耀康：紅盤後再升目標

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