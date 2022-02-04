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【ET講股通】梁耀康：紅盤後再升目標（歡迎留言問股）

股市 15:36 2022/02/04

分享：

虎年伊始，恒生指數於首個交易日顯著造好！紅盤高開接近600點，中午收市報24,447點，升645點（2.71%）。午市繼續延續升勢，恒指升幅擴大至近800點。滙控 （00005） 受英倫銀行加息0.25厘帶動，股價大升半成以上。成為升市功臣。究竟恒指升勢能否持續？虎年能否虎虎生威？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

立即收看：video.hket.com/video/3170514

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

【ET講股通】梁耀康：紅盤後再升目標

*港股虎年開局  英國再加息滙豐上衝有何啟示？即睇《ET開市直擊》* 【按此-附time code】

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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