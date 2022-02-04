【新冠疫苗】南非藥廠自行研發非洲首疫苗 用Moderna公開數據

新冠肺炎疫情至今，非洲尚未有自主研發的疫苗。南非藥廠Afrigen日前表示，利用美國藥廠Moderna的疫苗公開數據，成功研發非洲首款新冠mRNA疫苗，預計年底前會展開人體測試。

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Afrigen周四（3日）宣布，成功研發mRNA新冠疫苗，為全球首個藥廠在未有原疫苗藥廠合作及許可，根據公開數據研發的新冠疫苗。同時，Afrigen的疫苗亦是非洲大陸首款自行設計﹑研發及生產的疫苗。

Afrigen執行董事戈爾（Charles Gore）表示，今次計劃展示非洲大陸能夠掌握先進技術，生產尖端產品，將會改變全球思維。 常務董事特布蘭赫（Petro Terblanche）強調，Afrigen非抄襲Moderna，全屬自行研發。

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特布蘭赫指研發過程始於Moderna的公開數據，然後再發展成Afrigen疫苗。特布蘭赫表示，在約翰尼斯堡金山大學（University of the Witwatersrand, Johannesburg）的協助下，藥廠成功在開普敦的廠房生產首批微升劑量的實驗規模疫苗。

特布蘭赫更稱，Afrigen將研發新版本mRNA疫苗，希望降低儲藏疫苗的要求，更有利於非洲廣泛應用。特布蘭赫預計臨床實驗維時約半年，目標在11月時開始人體實驗。

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責任編輯：吳漢培