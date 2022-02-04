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【大行報告】大摩：創科實業短線有支持、股價彈逾8%　創科料實現上半年內部績效目標

股市 16:37 2022/02/04

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【大行報告】大摩：創科實業股價短線有支持、股價彈逾8%　創科料實現上半年內部績效目標

創科實業 （00669） 升逾8%，收138.4元。摩根士丹利認為，創科同業SWK氶Makita均反映今年對工具的需求仍然強勁，主要受到樓宇及整修需求帶動，意味行業今年前景向好，惟關注物流嚴峻及零部件短缺兩大挑戰下，創科能否如期供應工具，但相信股價短線有支持。大摩維持創科「增持」評級，目標價183元。

從其供應鏈渠道得知，創科於去年底在重建庫存的速度放慢，其同業則大手回補庫存，反映同業重建庫存的速度或落後於創科，而目前增加的庫存會否很快被工具製造商消化，將是行業整體是否健康的關鍵。

關注今年庫存消化速度

大摩稱，未來關注通脹上升對成本的影響，創新去年業績及前景看法，及今年上半年庫存的消化速度。

創科指出，儘管近期市場對通脹、預計未來加息及供應鏈瓶頸等情況的關注，集團仍將實現今年上半年的內部績效目標，同時所有業務板塊均成功推出令顧客期待的嶄新產品、於營銷方面作出進取投資，並推行嚴格的供應鏈管理和生產計劃，集團有信心新一年持續表現強勁。

創科將於3月2日公佈去年全年業績。

【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？（附time code）

相關文章：【大行報告】創科實業股價破頂　一文睇清大行目標價　大和看高至200元

港股 大行報告 增持 目標價 創科實業（00669）

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