▲ 【香港經濟】金管局：去年港元存款升1.4% 全年貸款增長3.8%

金管局早前公布2021年度的貨幣統計數字。總結全年，香港的存款總額按年升4.6%，港元存款則升1.4%；貸款方面，全年升3.8%。

若單計2021年12月份，本地的存款總額上升0.4%。其中，外幣存款上升1.5%，港元存款則下跌0.8%，主要與銀行個別客戶正常大額商業支付交易有關，期內波幅屬正常範圍。

金管局補充，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

人民幣存款方面，截至去年底人民幣存款及存款證總額9,447億元人民幣。

12月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.7%，與去年同期比較則同時上升1.5%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.7%，與去年同期比較則上升5.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份同時上升0.5%，與去年同期比較皆上升4.3%。

金管局表示，由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，應小心詮釋統計數字。

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