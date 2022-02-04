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中國平安2318升逾4% 受惠內地放水憧憬下行格局已打破？

股市 14:12 2022/02/04

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中國平安 （02318） 股價今早升逾4%，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析，認為平保去年的下行格局已打破，內地放水憧憬亦可支持內地金融股表現，持有中國平安 （02318） 可上望多少？今年值得持有嗎？立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

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