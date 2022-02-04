Google（GOOG.US）、Amazon（AMZN.US）跟入邊隻？ 股市 17:47 2022/02/04 分享： Amazon（AMZN.US）盤後公佈業績，淨收入增長9%。股價於盤後交易時段升幅曾經擴大至18%。另一隻雲業務同樣強勁的Google（GOOG.US）股價亦都強勢。現價入手應該揀入邊一隻？買賣策略又係點？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）話你知！立即點擊收看/收聽。【精華速睇】 *牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 友邦1299升逾半成有望衝上90元？保險股虎年策略速睇 今日 友邦1299升逾半成有望衝上90元？保險股虎年策略速睇 九龍倉1997未有貨前景點睇？ 值得留意？ 今日 九龍倉1997未有貨前景點睇？ 值得留意？ 國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低 今日 國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低 煤氣（00003）vs港華智慧能源 （01083） 哪股更值搏？ 今日 煤氣（00003）vs港華智慧能源 （01083） 哪股更值搏？ 恒生指數半日升645點 阿里巴巴、滙豐、友邦齊升逾4% 今日 恒生指數半日升645點 阿里巴巴、滙豐、友邦齊升逾4% 你可能感興趣 友邦1299升逾半成有望衝上90元？保險股虎年策略速睇 今日 16:34 友邦1299升逾半成有望衝上90元？保險股虎年策略速睇 九龍倉1997未有貨前景點睇？ 值得留意？ 今日 12:53 九龍倉1997未有貨前景點睇？ 值得留意？ 國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低 今日 13:20 國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低 最新專欄文章 更多 友邦1299升逾半成有望衝上90元？保險股虎年策略速睇 今日 友邦1299升逾半成有望衝上90元？保險股虎年策略速睇 煤氣（00003）vs港華智慧能源 （01083） 哪股更值搏？ 今日 煤氣（00003）vs港華智慧能源 （01083） 哪股更值搏？ 光大環境257升近3% 中綫值得持有？ 今日 光大環境257升近3% 中綫值得持有？ 中國平安2318股價升逾4% 受惠內地放水憧憬下行格局已打破？ 今日 中國平安2318股價升逾4% 受惠內地放水憧憬下行格局已打破？ 國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低 今日 國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低 Amazon Google 牛