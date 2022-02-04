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Google（GOOG.US）、Amazon（AMZN.US）跟入邊隻？

股市 17:47 2022/02/04

分享：

Amazon（AMZN.US）盤後公佈業績，淨收入增長9%。股價於盤後交易時段升幅曾經擴大至18%。另一隻雲業務同樣強勁的Google（GOOG.US）股價亦都強勢。現價入手應該揀入邊一隻？買賣策略又係點？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）話你知！立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

*牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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