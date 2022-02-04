【行業展望】新興科技產品旺　電子零件生意有升幅

▲ 數碼產品代理商及電子零件行業期望下半年市場有所好轉。(經濟日報圖片)

新年之計在於春，過去一年疫情持續，許多行業受到影響，其中個人音響及數碼產品的代理商，去年生意大不如前；但亦有電子零件廠商因半導體及電子零件需求受惠，去年生意升幅達4 成。談及對今年市場展望，兩廠商均表示期望於下半年疫情有所好轉，從而釋放潛在而久的消費力。

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行業需求不同 生意增減不一

電子零件公司佳朗（Caltron Devices Ltd.）負責人李國新指出，由於去年半導體及芯片帶動電子零件行業需求，連帶電子零件售價上升，整體與2020 年相比漲幅達 25% 至 40%，生意升幅顯著，他更透露，今年向同事發放的年終花紅也會是歷年最多。

不過，數碼產品及音響品牌代理商毅智科技（ECT Eichi Technology International Ltd.） 執行董事總經理陳煥明表示，受疫情困擾兩年，不少數碼電子品牌生意每況愈下，雖然仍能與世界各地的廠家、代理作視像會議，但總無法有效地讓廠商接收最全面的訊息，推廣及資源大不如前。

另談到實體店舖生意，陳煥明坦言人流不如疫情前，所以有不少同業轉攻網上業務，以銷售兩三千元的產品而取得商機。他續指，但因高端發燒音響產品多以「先試後買」方式銷售，亦需依靠人手維持店鋪及追銷售額。

電子零件業望保持增長

對於2022 年市場看法，佳朗電子負責人李國新認為，疫情雖持續，但預計今年整體經濟應會有所好轉，也將逐步開放外遊及消費者購買力增加；行業方面，他認為電子零件於今明兩年也會對芯片有持續渴求，期望帶旺整個電子零件行業發展，並希望今年能保持與去年相同的高增長營業額。

同時，李國新估計，若疫情於年內逐步放緩，不同行業的營業額及工人收入都會回復到疫情前水平，屆時整體經濟將有較大反彈。

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期望年內生意有2 成升幅

至於數碼音響產品代理商毅智科技陳煥明對今年市場看法，他估計虎年首兩季度依然會繼續經營困難，期望下半年疫情會有好轉並漸漸回復正常，屆時期望能追回疫前的消費力。陳煥明解釋，消費音響產品，用戶要求產品具設計、舒適和獨特性，並估計今年的個人音響、全無線耳機及無線智能喇叭等產品將繼續大受歡迎。

零售店租金方面，陳煥明透露，非大型商場業主過去兩年大多酌情減租百份之十或以上，雖可減輕商戶經營困難，但他預計今年業主再減低租金的機會不大，而生意方面，陳煥明指去年部份同業整體下跌超過一半，他指疫情後若有 2 成的生意額提升，已算不俗。

記者：向頌勤

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