【裝修攻略@iM網欄】裝修室內設計篇：關於窗簾的決策

除非戶主找 室內設計公司裝修 ,否則,窗簾往往是戶主裝修最易忽略的項目之一。即使是室內設計師,亦未必在裝修開始前跟戶主配窗簾。這部分是因為這自費項目不涉工程,一般裝修公司或 室內設計公司 也沒有這方面的專業知識。另一方面,坊間的窗簾舖也不是每間都會上門度尺,按你單位的情況提供室內設計上的意見。

因此,這通常是一個戶主自理,而又因缺乏經驗最易中伏的一環。

窗簾佔據的視覺空間不小,相比地板成本低很多,因此是一樣很值得做好的室內設計項目。然而,戶主經常都在最後階段才選購,那時候預算已捉襟見肘,加上不知道價廉物美的店何處尋,因此白白浪費了這個令全屋觀感提升的好機會。有時候戶主明明喜歡某隻窗簾,卻因太遲做決定,被冷氣機位或窗戶尺寸限制了選擇,無法選用自己鍾情的窗簾類型,甚為可惜。

窗簾店的種類有很多,由街市檔到設計樓,當中的款式材質差異相當大。我們提議戶主到地段租金便宜的大型窗簾舖選購,因為款式足夠,價格合理,戶主亦可順便進行其他裝修購物。

牽涉窗簾的決定,以下列出一些。例如:

趟簾還是捲簾?

選用趟簾,要預留空間讓那布堆摺疊或掛起。如戶主忽略這一點,靠牆的書桌或吧枱,就可能被一大堆布纏繞。選用捲簾,其闊度和開冷氣位置會有較多限制(例如冷氣口要開在部分捲簾的正中位置)。因此,戶主最好在落實冷氣位置前決定窗簾類型。

用鋼通還是用路軌?

路軌要選用質素好的,鋼通則需注意會否有漏光問題(與窗框配合)。

是否需電動?

成本較高,但不用擔心路軌難拖的問題,亦可連接智能家居系統。

做落地還是半截?

落地較大氣,但要注意單位尺寸做出來的效果。此外,做落地窗簾的話,窗簾槽一般不應做到頂,否則上頂天、下貼地,會很怪相。

窗簾槽多高?是否要藏起?

這需要裝修工程的配合。木冚的尺寸和離窗的距離,會因物料而異,必須與窗簾舖夾好,以免太窄或太短,不美觀或有漏光問題,到時要拆過重做。

是否需要開冷氣位?

冷氣位會限制能裝的窗簾類型。所以窗簾的選擇直接影響冷氣的位置。

要多褶少褶還是無褶?

傳統是做多褶的,因較有立體感。但仍要視乎空間和窗簾長度決定。一些高級室內設計師亦喜歡使用 S 形路軌,雖然比起無摺的羅馬簾要用多 2 倍布料,但配合合適的路軌,其美感的確是不可抗拒的。

全遮光還是半遮光?

戶主要考慮窗簾的目的,和是否藉雙路軌達到兩種遮光效果。此外,亦有一些特別的窗簾選擇如彩紗簾,可調節遮光度,既能通風又可保私隱。(但就不能開冷氣洞)

要不要雙路軌?

要注意是否適合單位設計,因會增加路軌厚度及影響傢俬貼牆。

顏色與花紋?

窗簾店內的選擇實在太多,戶主應該先決定好大致顏色和花紋再行選擇,「是否配襯全屋」比「單獨看上去是否漂亮」重要得多。

來貨?

除了大陸和本地,更有不同國家的。應要求店舖展示其他國家貨品或其他布質選擇,以了解質素款式上的分別。

除布質窗簾外,另有隔熱塗層等選項,在較大型的窗簾店不難找到。

窗簾是單位的靈魂,戶主應多費心機配襯。此外,由於窗簾在日光照射和寂靜夜晚是兩個感覺,因此除了選色,也要在選材上與 室內設計師 多多交流意見。

