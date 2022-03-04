【裝修攻略@iM網欄】裝修室內設計篇：關於窗簾的決策

除非戶主找 室內設計公司裝修 ，否則，窗簾往往是戶主裝修最易忽略的項目之一。即使是室內設計師，亦未必在裝修開始前跟戶主配窗簾。這部分是因為這自費項目不涉工程，一般裝修公司或 室內設計公司 也沒有這方面的專業知識。另一方面，坊間的窗簾舖也不是每間都會上門度尺，按你單位的情況提供室內設計上的意見。

因此，這通常是一個戶主自理，而又因缺乏經驗最易中伏的一環。

窗簾佔據的視覺空間不小，相比地板成本低很多，因此是一樣很值得做好的室內設計項目。然而，戶主經常都在最後階段才選購，那時候預算已捉襟見肘，加上不知道價廉物美的店何處尋，因此白白浪費了這個令全屋觀感提升的好機會。有時候戶主明明喜歡某隻窗簾，卻因太遲做決定，被冷氣機位或窗戶尺寸限制了選擇，無法選用自己鍾情的窗簾類型，甚為可惜。

窗簾店的種類有很多，由街市檔到設計樓，當中的款式材質差異相當大。我們提議戶主到地段租金便宜的大型窗簾舖選購，因為款式足夠，價格合理，戶主亦可順便進行其他裝修購物。

牽涉窗簾的決定，以下列出一些。例如：

趟簾還是捲簾？

選用趟簾，要預留空間讓那布堆摺疊或掛起。如戶主忽略這一點，靠牆的書桌或吧枱，就可能被一大堆布纏繞。選用捲簾，其闊度和開冷氣位置會有較多限制（例如冷氣口要開在部分捲簾的正中位置）。因此，戶主最好在落實冷氣位置前決定窗簾類型。

用鋼通還是用路軌？

路軌要選用質素好的，鋼通則需注意會否有漏光問題（與窗框配合）。

是否需電動？

成本較高，但不用擔心路軌難拖的問題，亦可連接智能家居系統。

做落地還是半截？

落地較大氣，但要注意單位尺寸做出來的效果。此外，做落地窗簾的話，窗簾槽一般不應做到頂，否則上頂天、下貼地，會很怪相。

窗簾槽多高？是否要藏起？

這需要裝修工程的配合。木冚的尺寸和離窗的距離，會因物料而異，必須與窗簾舖夾好，以免太窄或太短，不美觀或有漏光問題，到時要拆過重做。

是否需要開冷氣位？

冷氣位會限制能裝的窗簾類型。所以窗簾的選擇直接影響冷氣的位置。

要多褶少褶還是無褶？

傳統是做多褶的，因較有立體感。但仍要視乎空間和窗簾長度決定。一些高級室內設計師亦喜歡使用 S 形路軌，雖然比起無摺的羅馬簾要用多 2 倍布料，但配合合適的路軌，其美感的確是不可抗拒的。

全遮光還是半遮光？

戶主要考慮窗簾的目的，和是否藉雙路軌達到兩種遮光效果。此外，亦有一些特別的窗簾選擇如彩紗簾，可調節遮光度，既能通風又可保私隱。（但就不能開冷氣洞）

要不要雙路軌？

要注意是否適合單位設計，因會增加路軌厚度及影響傢俬貼牆。

顏色與花紋？

窗簾店內的選擇實在太多，戶主應該先決定好大致顏色和花紋再行選擇，「是否配襯全屋」比「單獨看上去是否漂亮」重要得多。

來貨？

除了大陸和本地，更有不同國家的。應要求店舖展示其他國家貨品或其他布質選擇，以了解質素款式上的分別。

除布質窗簾外，另有隔熱塗層等選項，在較大型的窗簾店不難找到。

窗簾是單位的靈魂，戶主應多費心機配襯。此外，由於窗簾在日光照射和寂靜夜晚是兩個感覺，因此除了選色，也要在選材上與 室內設計師 多多交流意見。

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作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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