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恒生指數半日升645點　阿里巴巴、滙豐、友邦齊升逾4%

股市 13:42 2022/02/04

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港股踏入虎年首個交易日開出紅盤，一洗牛年的頹風。恒生指數半日升645點，升2.7%，報24447點。

國企指數半日升185點，升2.2%，報8535點；恒生科技指數半日升123點，升幅同樣超過2%，報5440點。大市成交642億元。

經濟日報專欄作者余少文指，港股升勢能否持續仍有一定變數。除了疫情外，烏克蘭局勢以及中美角力，都會左右市場大局。

滙豐、友邦、阿里成升市功臣
 
滙豐、友邦、阿里股價都升超過4%，滙豐 （00005） 半日收報57.7元，試衝2019年10月份的高位約60.5元；友邦 （01299） 半日收報84.55元，技術上重上保力加通道中軸；阿里巴巴 （09988） 半日收報119.5，突破短期下降軌，如果反彈持續，有望挑戰124元橫行阻力及短期下降軌。

比亞迪半日大升6%　1月新能源車銷量按年增3.6倍

藍籌電車股比亞迪 （01211） 於虎年首個交易日股價向好，半日升6.3%，報235.4元，成交近10億元。比亞迪公布1月產銷表現，上月新能源汽車銷量達94,168輛，按年增加3.6倍。
 
內房股造好  傳內銀加大支持內房融資
 
內房股今造好，恒大物業 （06666） 升近3%，報2.61元；華潤置地 （01109） 升超過2%，報38.35元；中海外 （00688） 升超過1%，報23.35元。

據內地媒體報道，多間內地銀行先後表態將提供房地產併購融資支持，方式包括併購主題債券、併購貸款、併購基金、資產證券化等，預計合計提供併購融資支持超過300億元。
 

欄名 : 財經精點1分鐘

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