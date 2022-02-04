  • 16°C
香港時間 : 2022204日 (五) 13:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打2888】渣打津巴布韋CEO被揭停職三周後　渣打始承認正展開調查

股市 13:11 2022/02/04

分享：

【渣打2888】渣打津巴布韋CEO被揭停職三周後　渣打始承認正展開調查

《彭博》報道，渣打 （02888） 津巴布韋行政總裁Ralph Watungwa被揭因涉嫌舞弊央行的外滙拍賣等不當行為，而被停職三星期後，集團始承認正在調查涉事高層的不當行為指控。

報道指，早在1月初有津巴布韋傳媒引述消息指，Watungwa因涉嫌舞弊央行的外滙拍賣，以及不當授權由集團持有的物業進行翻新工程而被停職。

滙豐倫敦越58關較港漲6%　英倫銀行加息0.25厘　近半委員籲加0.5厘｜【下一頁】

渣打津巴布韋主席Lovemore Manatsa周四（3日）在聲明上表示，留意到近日有報道關於高層人員不當行為的嚴重指控，但聲明中就未有交代具體調查的詳情。

事件在當地引起關注，有組織促請渣打津巴布韋進一步交代詳情，又批評銀行在今次事件上的回應「太少太遲」（Too little too late）。

《彭博》又指，在被停職的報道曝光後，有傳媒多次致電Watungwa都無人接聽；而渣打銀行亦多次拒絕就其停職的消息置評。

相關文章：

【英國加息】英國加息刺激英美短債息彈至多年高　本地與國際金融股齊揚、中銀再創逾一年高

【美股分析】橋水：市場低估聯儲局貨幣政策收緊風險　再度看好中國資產

【美股焦點】亞馬遜、Meta市值一來一回1.5萬億港元　蘋果新政成「造王者」？

港股 本地銀行股 外滙 津巴布韋 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 銀行

上一篇文章

【異動股】前稱第一視頻、瘋狂體育售聯營股份擬派特別息　早段抽升三成

下一篇文章

【美股分析】橋水：市場低估聯儲局貨幣政策收緊風險　再度看好中國資產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數午後初段升逾700點　阿里巴巴、友邦升逾5%　滙豐升逾4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後初段升逾700點　阿里巴巴、友邦升逾5%　滙豐升逾4%（不斷更新）
【第五波疫情】政府指或進一步收緊社交距離措施　第五波疫情更為嚴峻
【第五波疫情】政府指或進一步收緊社交距離措施　第五波疫情更為嚴峻
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
【英國加息】滙豐倫敦越58關較港漲6%　英倫銀行加息0.25厘　近半委員籲加0.5厘
【英國加息】滙豐倫敦越58關較港漲6%　英倫銀行加息0.25厘　近半委員籲加0.5厘
【開市9點半】港股虎年有望紅盤高開　滙豐阿里外圍急升　高盛估計滙豐股息率將升至7厘
【開市9點半】港股虎年有望紅盤高開　滙豐阿里外圍急升　高盛估計滙豐股息率將升至7厘
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨升177點、納指期貨升近2%（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨升177點、納指期貨升近2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款