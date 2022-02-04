▲ 【渣打2888】渣打津巴布韋CEO被揭停職三周後 渣打始承認正展開調查

《彭博》報道，渣打 （02888） 津巴布韋行政總裁Ralph Watungwa被揭因涉嫌舞弊央行的外滙拍賣等不當行為，而被停職三星期後，集團始承認正在調查涉事高層的不當行為指控。

報道指，早在1月初有津巴布韋傳媒引述消息指，Watungwa因涉嫌舞弊央行的外滙拍賣，以及不當授權由集團持有的物業進行翻新工程而被停職。

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渣打津巴布韋主席Lovemore Manatsa周四（3日）在聲明上表示，留意到近日有報道關於高層人員不當行為的嚴重指控，但聲明中就未有交代具體調查的詳情。

事件在當地引起關注，有組織促請渣打津巴布韋進一步交代詳情，又批評銀行在今次事件上的回應「太少太遲」（Too little too late）。

《彭博》又指，在被停職的報道曝光後，有傳媒多次致電Watungwa都無人接聽；而渣打銀行亦多次拒絕就其停職的消息置評。

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