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【裝修攻略@iM網欄】裝修室內設計篇：造「特色嘢」的決策原則

名人薈萃 15:05 2022/02/04

分享：

有些戶主會千方百計在住宅加裝大量特色項目，例如在網上看到好東西，就會叫裝修師傅或室內設計師照辦煮碗，以下列舉一些中伏例子：

場景一：

「網上見到一些室內設計案例中，設計獨特的梳化床，不用時可以戙高隱藏」─照做有甚麼問題嗎？

答：梳化床表面可節省空間，但為什麼多室內設計師選用？因為它其實不但用多了位置，也增加了家務。戶主往往在入伙後發覺，每次收床都必須先整理床鋪和找地方存放枕頭被鋪，要把床放下，類似情況又要重複一次。它所佔據的位置，包括了摺起和放下床時的空間。再說，每個機械位都有老化、失修的危險，越是特別配製的東西就越難補配……

場景二：

看見室內設計案例中，設計師將分體冷氣機藏在木槽中，很隱蔽，照做可以嗎？

戶主要小心了解室內設計公司是否具備相關經驗。很多室內設計公司以至師傅都有自己慣常熟悉的做法，戶主提出要求不是不行，但中伏機亦會相應提高。以此為例，有戶主曾報告水滴凝固於槽中，輕則冷氣滴水於廳要重裝，嚴重者冷氣機一併報銷。想將分體冷氣放在木槽中，有其施工上的尺寸和細節要注意，不能單從圖片看到。戶主作出建議的大原則是：盡量不要叫室內設計公司做他們缺乏經驗做的工程或施工方式。

場景三：

從網上的室內設計案例，看見有人造暗門很美觀，照做有甚麼應注意嗎？

暗門是一項室內設計常用來增加美觀度的方式，可以令眼鏡房從視野消失。然而，不少欠缺相關經驗的裝修或室內設計公司，缺乏將暗門藏於牆身的技術和設計，造了「暗門」卻沒配花線，令門不但沒有隱藏瑕疵的效果，反令瑕疵更顯眼，弄巧反拙。

除此以外，戶主改變一些慣常做法，亦要注意相關危險，比如為了設計效果，將廚房台面做得像吧枱那樣高，或為了增加廚櫃空間，硬將油煙機造低一呎，變相隱藏危險。一來抽油煙機的吸力會將火扯起；二來原本彈在圍裙上的油和水，可能變成彈上頸和臉。

本文貼士：少人做的東西，必有少人做的理由，先了解理由，再決定做不做。
 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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