【裝修攻略@iM網欄】裝修室內設計篇：造「特色嘢」的決策原則

有些戶主會千方百計在住宅加裝大量特色項目,例如在網上看到好東西,就會叫裝修師傅或 室內設計師 照辦煮碗,以下列舉一些中伏例子:

場景一:

「網上見到一些 室內設計案例 中,設計獨特的梳化床,不用時可以戙高隱藏」─照做有甚麼問題嗎?

答:梳化床表面可節省空間,但為什麼多室內設計師選用?因為它其實不但用多了位置,也增加了家務。戶主往往在入伙後發覺,每次收床都必須先整理床鋪和找地方存放枕頭被鋪,要把床放下,類似情況又要重複一次。它所佔據的位置,包括了摺起和放下床時的空間。再說,每個機械位都有老化、失修的危險,越是特別配製的東西就越難補配……

場景二:

看見室內設計案例中,設計師將分體冷氣機藏在木槽中,很隱蔽,照做可以嗎?

戶主要小心了解室內設計公司是否具備相關經驗。很多室內設計公司以至師傅都有自己慣常熟悉的做法,戶主提出要求不是不行,但中伏機亦會相應提高。以此為例,有戶主曾報告水滴凝固於槽中,輕則冷氣滴水於廳要重裝,嚴重者冷氣機一併報銷。想將分體冷氣放在木槽中,有其施工上的尺寸和細節要注意,不能單從圖片看到。戶主作出建議的大原則是:盡量不要叫室內設計公司做他們缺乏經驗做的工程或施工方式。

場景三:

從網上的室內設計案例,看見有人造暗門很美觀,照做有甚麼應注意嗎?

暗門是一項室內設計常用來增加美觀度的方式,可以令眼鏡房從視野消失。然而,不少欠缺相關經驗的裝修或室內設計公司,缺乏將暗門藏於牆身的技術和設計,造了「暗門」卻沒配花線,令門不但沒有隱藏瑕疵的效果,反令瑕疵更顯眼,弄巧反拙。

除此以外,戶主改變一些慣常做法,亦要注意相關危險,比如為了設計效果,將廚房台面做得像吧枱那樣高,或為了增加廚櫃空間,硬將油煙機造低一呎,變相隱藏危險。一來抽油煙機的吸力會將火扯起;二來原本彈在圍裙上的油和水,可能變成彈上頸和臉。

本文貼士:少人做的東西,必有少人做的理由,先了解理由,再決定做不做。



