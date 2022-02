【裝修攻略@iM網欄】裝修室內設計篇：裝修造櫃的決策盲點

造櫃是室內設計的極重要一環。一般戶主向 室內設計公司 訂造全屋櫃,都會重點考慮材料和顏色,但常忽略款式細節和跟使用有關的因素。以下舉例說明:

個案一

櫃桶厚身還是薄身、邊位外露還是收藏、櫃角呈圓形還是方形、光面還是啞面、配以小圓凹槽拉手還是特色把手、櫃門與櫃身是否使用相同顏色和物料、櫃內層板的顏色及櫃面飾面的款色等多項決策。

如果裝修公司並不提供室內設計的服務,戶主就要多看實物,仔細描述自己的要求,確保櫃的設計符合自己家居的風格。

我總是提醒戶主要看實物的原因,除了因為很多體驗和細節,在看實物時會較易注意到之外,亦只有透過實測,你才能感受到櫃和櫃桶的高矮,以及拉開櫃桶時感受到的穩固度等。這是無論看多少室內設計圖都沒法獲得的資訊。

個案二

即使現場參觀 室內設計風格 ,戶主也很容易忽略一些使用上的細節,比如說櫃的間隔。如果你走訪室內設計公司公司的完工單位,不妨打開不同櫃門看看內籠的設計心思。以下例子說不上「錯誤」,但戶主用上去卻未必感到順心:

一張五呎書桌,桌底大約可界分為三個抽屜。那應怎樣分配?一般室內設計師或會提議「平均分配」,因為看上去會更整齊好看。

但戶主細心一想,是美觀重要還是實用重要?如果每個櫃桶都同樣闊的話,實用性如何?既然是訂造傢俬,為甚麼要放棄訂造櫃的最大好處──由你精心決定尺寸?

將五呎櫃一開三的問題,是任何一個櫃都差一點才能放下兩疊 A4 大小的文件。原本你打算用櫃桶來放文件的,現在每個櫃桶都變成了一疊文件加一些雜物。

小貼士:訂造傢俬不要只考慮外圍尺寸「 Fit 晒」,將原本浪費於櫃外的空間,變成了浪費於櫃內──那還不如買現成櫃?

除此外,間隔如何分配、要不要櫃中櫃、櫃門怎樣開、層板與鉸位如何小心不要相撞等等,都是容易中伏的位置。這得考驗戶主對自己需要的認識,和室內設計師的經驗。

戶主不懂得發掘自身情報的話,室內設計師往往只能給你「一般最好的做法」。因此,戶主學會觀察自己生活習慣是很重要的。吸收前人和其他裝修戶主的心得經驗,有助避免遺漏。

作者_裝修學院校長Simon Tang(鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

