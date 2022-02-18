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【裝修攻略@iM網欄】裝修室內設計篇：裝修造櫃的決策盲點

名人薈萃 08:00 2022/02/18

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造櫃是室內設計的極重要一環。一般戶主向室內設計公司訂造全屋櫃，都會重點考慮材料和顏色，但常忽略款式細節和跟使用有關的因素。以下舉例說明：

個案一

櫃桶厚身還是薄身、邊位外露還是收藏、櫃角呈圓形還是方形、光面還是啞面、配以小圓凹槽拉手還是特色把手、櫃門與櫃身是否使用相同顏色和物料、櫃內層板的顏色及櫃面飾面的款色等多項決策。

如果裝修公司並不提供室內設計的服務，戶主就要多看實物，仔細描述自己的要求，確保櫃的設計符合自己家居的風格。

我總是提醒戶主要看實物的原因，除了因為很多體驗和細節，在看實物時會較易注意到之外，亦只有透過實測，你才能感受到櫃和櫃桶的高矮，以及拉開櫃桶時感受到的穩固度等。這是無論看多少室內設計圖都沒法獲得的資訊。

個案二

即使現場參觀室內設計風格，戶主也很容易忽略一些使用上的細節，比如說櫃的間隔。如果你走訪室內設計公司公司的完工單位，不妨打開不同櫃門看看內籠的設計心思。以下例子說不上「錯誤」，但戶主用上去卻未必感到順心：

一張五呎書桌，桌底大約可界分為三個抽屜。那應怎樣分配？一般室內設計師或會提議「平均分配」，因為看上去會更整齊好看。

但戶主細心一想，是美觀重要還是實用重要？如果每個櫃桶都同樣闊的話，實用性如何？既然是訂造傢俬，為甚麼要放棄訂造櫃的最大好處──由你精心決定尺寸？

將五呎櫃一開三的問題，是任何一個櫃都差一點才能放下兩疊A4大小的文件。原本你打算用櫃桶來放文件的，現在每個櫃桶都變成了一疊文件加一些雜物。

  • 除非你主動提出要求，室內設計師大多會為了美觀整齊將櫃桶平均界分。假如你是個「文件怪」，長住下來就會很討厭你的櫃桶大小。

  • 戶主花錢裝修，毋庸置疑需要信任師傅/室內設計師，但戶主本身亦有一個很大的角色，就是發掘更多關於自己的情報，清晰準確地提供給室內設計師

小貼士：訂造傢俬不要只考慮外圍尺寸「Fit晒」，將原本浪費於櫃外的空間，變成了浪費於櫃內──那還不如買現成櫃？

除此外，間隔如何分配、要不要櫃中櫃、櫃門怎樣開、層板與鉸位如何小心不要相撞等等，都是容易中伏的位置。這得考驗戶主對自己需要的認識，和室內設計師的經驗。

戶主不懂得發掘自身情報的話，室內設計師往往只能給你「一般最好的做法」。因此，戶主學會觀察自己生活習慣是很重要的。吸收前人和其他裝修戶主的心得經驗，有助避免遺漏。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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