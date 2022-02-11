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【裝修攻略@iM網欄】裝修室內設計篇：設計圖注意事項

名人薈萃 08:01 2022/02/11

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不少戶主都被室內設計公司的美麗3D設計圖所感動，這是理所當然的──任何居室在沒有雜物、光線理想、不用考慮清潔、沒有任何工程瑕疵、甚至加上沙龍效果下，都會顯得美輪美奐。有些戶主為了表達類似效果，甚至報讀室內設計課程，嘗試學習DIY，製作圖例跟師傅溝通，這其實是本末倒置的。效果圖不是現實，兩者差別很大。因此，戶主透過室內案例案例了解公司質素，特別不利於戶主進行設計上的決策。

室內設計3D效果圖有助客戶選擇物料、配襯顏色，但它終究是模擬，戶主應該注意以下幾點：

1. 室內設計3D圖的繪圖員與施工圖的繪圖員是否有充份溝通？如否，會否出現落差？

2. 室內設計3D圖中所見的顏色和材質只是模擬效果。戶主能否在選材時，確保所選的顏色和物料，能夠最大程度地呈現出圖中所見的效果？

3. 如戶主會參觀裝修設計公司的完工單位，可以考慮要求比較該單位的室內設計3D圖與實況，了解現實與圖片的差異所在。

此外，以下列出戶主進行室內設計決策時的注意事項：

一、室內設計圖放上最貴最靚最Fit的擺設

戶主需要想像自己會放進屋的擺設。如果由設計公司代你購買相關擺設，記得先討論好預算，並按此畫出合理的擺設。

二、室內設計圖沒有考慮實際居住需要

戶主應在裝修前拍好照，在這階段將屋子裡的「見光東西」列出，一一放入室內設計3D圖中（自己畫上或想像）。那些抹布、垃圾桶、一堆堆掛衫，就會無所遁形，讓你有機會考慮如何利用收納設計，將見光和入櫃東西分類。

三、室內設計圖的視點往往並不存在（如極廣角）或很極端（如從牆角望出）

這與戶主實際能看到感到的現實不一樣。如果是為了評估設計概念，那也許是合適的，但如果戶主想要的是實景視野圖，就應該一早提出，請室內設計師輸出實際的視點，例如「入房視野、坐在梳化視野」等。懂得提出這要求，對戶主進行設計上的改動，將會有意想不到的價值。

四、室內設計圖很多時沒有考慮現實光線，特別是光源不足時的效果

天氣不會日日放晴的，戶主要考慮的是單位內常見的不同光線狀況，進行光源的添加或遮光的處理。

五、沒考慮擺設及整個設計的清潔難度

如戶主重視這點，應一早與室內設計師說明。有些室內設計師只關心落成一刻的觀感，遠遠高於用家住下來的體驗。戶主在這方面要多考慮和參與。

室內設計效果圖還有各種各樣的問題，在防伏舊生會，不同戶主可以一起就同樣的設計圖進行考慮，這有助提升大家的觀察力和決策力，即使不找室內設計公司報價出圖，也能透過交流，讓自己思慮更周全。

提提你：很多戶主不一定熟悉設計軟件的操作，可能認為「換一換顏色/視點」或「移走擺設再出一圖」只需按一按掣就做到。事實上，製作像真度高的3D圖，單是電腦輸出的時間已經超過一天。因此，戶主必須在出圖前與設計公司協定好出圖的視點和要求，將室內設計3D圖的參考價值最大化。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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