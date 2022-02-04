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【果粉注意】極罕蘋果喬布斯43年前名片曝光 本月中起拍賣 底價只需300美元

環球政經 14:30 2022/02/04

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蘋果（美：AAPL）創辦人喬布斯（Steve Jobs）一張1979年的舊名片，將於本月中旬拍賣，該名片上喬布斯的頭銜為蘋果營運副總裁（Vice President, Operations）。名片的拍賣底價儘管只需300美元，但考慮到其罕有價值，預料最終拍賣價遠不止此數。

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名片的擁有者Alfred DiBlasi，本身是一名YouTuber，他近日於其YouTube頻道上，公開了關於這張名片的拍賣消息。他透露他是於1980年從朋友那裡收到這張名片，他多年來將之保存於塑料袋中，直至最近在倉庫中發現了這張名片。他在影片中還展示了喬布斯當年的辦公室地圖，以及為確保名片在運輸過程中安全的包裝過程。

【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點   推薦6隻港股為明年首選【下一頁

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拍賣將於本月中旬在拍賣網站「RR Auction」上舉行，拍賣的結束日期為3月17日，拍賣底價為300美元，但預計會以更高成交價出售。Alfred DiBlasi在影片中開玩笑說這張稀有卡片將價值「數十億美元」，拍賣收益將讓他用作裝修廚房，並會將廚房以喬布斯命名。

由於蘋果紀念品經常以高價售出，所以他的玩笑即使誇張也可理解。一些條件良好及重要的蘋果紀念品，動輒可賣出數十萬美元，好像去年底一部1976年的Apple I電腦，便以50萬美元售出。

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責任編輯：嚴浩文

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