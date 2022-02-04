▲ 【美股分析】橋水：市場低估聯儲局貨幣政策收緊風險 再度看好中國資產

多地「放水」應付疫情衝擊後引發通脹急升溫，英倫銀行連續兩次加息，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）發表報告稱，投資者可能低估美國聯儲局和其他央行積極收緊貨幣政策，應對通脹的需求，這將給市場帶來「重大風險」。

橋水在2022年展望報告表示，疫情期間多地「注入的大量資金和信貸」，現已產生一個高名義支出和收入成長的自我強化周期，如果不大舉收緊貨幣政策，這種成長態勢不太可能降溫。

市場正預期通膨將平穩回落至之前幾十年的低通脹水平，而無需央行採取激進的政策行動--認為這會自然而然地發生，我們認為未來的形勢演化和目前的預期將發生衝突。

橋水對已發展市場金融資產的「看漲」程度相比現金大大降低。相比之下，橋水認為中國資產具有吸引力，因為北京已經放鬆政策來刺激經濟。

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