九龍倉1997未有貨前景點睇？ 值得留意？

虎年伊始，九龍倉 （01997） 今早股價升逾3% 造好，重回保力加中軸位置。惟面對政府收緊防疫措施，九龍倉旗下商場的零售業及食肆亦受影響，未有貨前景點睇？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家剖析其股價走勢。立即點擊收看／收聽：→【精華速睇】】

*港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？即睇《ET開市直擊》* 【按此-附time code】

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01：08 - 港股今日焦點速覽

01：41 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：15 - 亞太股市早段市況速報

03：39 - Meta（FB.US）業績差拖累美股投資信心 瘋狂波動格局持續？

04：23- 美股難再彈升破頂

06：13- 美股要小心大跌 隨時有大調整

07：05- 哪些美股值得睇好？

09：02 - 觀眾問股：Meta（FB.US）大瀉對騰訊 （00700） 影響如何？

11：03 - 港股上日市況速覽

11：53- 恒指牛年跌逾兩成 虎年開局怎預示？

12：55 - 恒指全年可觀 預計銀行股、內房股等傳統股繼續強勢

14：22 - 預計美國上半年加息力度大 預料恒指第二季中後段才開始好轉

15：40 - 今年內地料相對鬆綁隱經濟 對港股有相對支持

16：19 - 觀眾問股：如香港疫情轉差 對股市影響多大？

17：22 - 英倫銀行加息0.25厘 滙豐 （00005） 可再追入？短期可上60元？

20：44 - 東亞銀行 （00023） 可否受惠加息？選中銀香港 （02388） 、渣打 （02888） 更好

22：01 - 港股開市前市況速報

23：58 - ET個股推介：中海油 （00883）

27：18 - 消息股速報：比亞迪 （01211） 、網龍 （00777） 、新創建 （00659） 、晶苑國際 （02232） 、愛康醫療 （01789） 、日清食品 （01475）

28：43 - 觀眾問股：九龍倉 （01997） 未有貨前景點睇？值得留意？

30：39 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 今日開市可入一注收息？

31：37 - 觀眾問股：電動車股今年點睇？吉利汽車 （00175） 29元買入可否重上20元？

33：46 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 61元有貨怎操作？

35：16 - 觀眾問股：友邦 （01299） 今年策略如何？上望多少？保險股今年前景點睇？

36：34 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 仍然可以？

38：23 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 20元買入甚麼價位要止蝕？

39：20 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 6.8元有貨現價止蝕？

40：23 - 觀眾問股：Google（GOOG.US）vs Amazon（AMZN.US）跟入邊隻更值搏？買賣策略如何？

43：38 - 港股開市初段市況速報

44：00 - 觀眾問股：政府指第五波疫情一發不可收拾 港股注定向下？想炒宅經濟股香港科技探索 （01137） 怎部署？

46：36 - 觀眾問股：華能國際電力 （00902） 4.5元買入有機會返家鄉？

49：20 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 15.1元買入點睇？

51：00 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 可否低撈？搏股價低無可低

53：04 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.72元買入可繼續持有？

54：53 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 現價可買入嗎？港華智慧能源 （01083） 更值搏？

56：57 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 現價可買入嗎？策略如何？

58：07 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 未有貨可以買入嗎？

1：00：15 - 港股開市初段市況速報

1：00：28 - 科技股、新能源車股速報

1：01：18 - 消息股跟進：比亞迪 （01211） 、網龍 （00777） 、新創建 （00659） 、晶苑國際 （02232） 、愛康醫療 （01789） 、日清食品 （01475）

1：01：49 - 銀行股、濠賭股速報

1：02：37 - 財經日誌提提你