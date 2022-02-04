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【壬寅年新春】金銀業貿易場開市儀式　虎年九九金第一口成交價每両16738港元

Hot Talk 12:36 2022/02/04

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金銀業貿易場舉行開市儀式，虎年九九金第一口成交價每両16738港元。

金銀業貿易場舉行壬寅年新春開市儀式，邀得財經事務及庫務局副局長陳浩濂以視像致辭。陳浩濂表示，本港經濟基礎穩健，加上審慎的金融監管和充裕的公共財政，有足夠能力應對環球挑戰。

陳浩濂表示，環球市場面對疫情威脅、通脹上升及息率趨升風險，尤其對資金流及資產價格造成影響，連同地緣政局緊張的陰霾，令全球經濟前景複雜多變。不過，但本港經濟基礎穩健，加上審慎的金融監管和充裕的公共財政，本港有足夠能力應對挑戰。

陳浩濂續指，外滙基金總資產逾4萬5千億港元，本港銀行體系流動性覆蓋率亦超過150%、平均總資本充足率達20%，遠高於國際最低要求。他又指，樂見金銀業貿易場近年積極運用創新科技發展新產品及服務，推動貴金屬行業進步。

至於金銀業貿易場虎年九九金第一口成交價為每両16738港元，至於人民幣公斤條第一口成交價為每克36923元人民幣。

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