財經台今日精選（2022年2月4日） 分析 18:00 2022/02/04 分享： 「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。 四大精選短片：（1）本港第5波疫情如再加劇 對港股影響多大？（2）港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預料恒指第二季中後段才開始好轉（3）滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？（4）友邦1299今年策略如何？ 保險股虎年前景點睇？ 皇牌節目《開市追揸沽》＊牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 財經台今日精選 相關文章 【潛力股精選】（新春版）領展（00823） 2022/01/31 【潛力股精選】（新春版）領展（00823） Meta業績差拖累美股投資信心 瘋狂波動格局持續？（有片） 今日 Meta業績差拖累美股投資信心 瘋狂波動格局持續？（有片） 美國加息對恒指走勢影響？（有片） 今日 美國加息對恒指走勢影響？（有片） 美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？ 今日 美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？ Meta（FB.US）業績差拖累美股投資信心 瘋狂波動格局持續？ 今日 Meta（FB.US）業績差拖累美股投資信心 瘋狂波動格局持續？ 你可能感興趣 【潛力股精選】（新春版）領展（00823） 14:06 2022/01/31 【潛力股精選】（新春版）領展（00823） Meta業績差拖累美股投資信心 瘋狂波動格局持續？（有片） 今日 12:59 Meta業績差拖累美股投資信心 瘋狂波動格局持續？（有片） 美國加息對恒指走勢影響？（有片） 今日 12:30 美國加息對恒指走勢影響？（有片） 最新專欄文章 更多 財經台今日精選（2022年1月31日） 2022/01/31 財經台今日精選（2022年1月31日） 財經台今日精選（2022年1月28日） 2022/01/28 財經台今日精選（2022年1月28日） 財經台今日精選（2022年1月27日） 2022/01/27 財經台今日精選（2022年1月27日） 財經台今日精選（2022年1月26日） 2022/01/26 財經台今日精選（2022年1月26日） 財經台今日精選（2022年1月25日） 2022/01/25 財經台今日精選（2022年1月25日） 港股 金融