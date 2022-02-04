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財經台今日精選（2022年2月4日）

分析 18:00 2022/02/04

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「財經台」逢交易日為你捕捉市場焦點，邀請市場專家為你剖析金融市場形勢，做好投資部署。

四大精選短片：（1）本港第5波疫情如再加劇   對港股影響多大？（2）港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預料恒指第二季中後段才開始好轉（3）滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？（4）友邦1299今年策略如何？ 保險股虎年前景點睇？

皇牌節目《開市追揸沽》＊牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！ 

 

 

 

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欄名 : 財經台今日精選

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