【虛擬世界】藉「元宇宙」噱頭　調查：相關Apps數目每月倍增

▲ 調查機構Sensor Tower的新數據顯示，現時有552個應用程式（Apps），在其標題或描述中包含「元宇宙」，希望能夠吸引消費者下載。

元宇宙旋風興起，不僅是科技品牌、大企業都紛紛超前部署，搶攻虛擬世界的新商機。而「元宇宙」一詞，更成為開發者用來推廣他們的應用程式和遊戲的噱頭。根據調查機構Sensor Tower的新數據顯示，現時有552個應用程式（Apps），在其標題或描述中包含「元宇宙」，希望能夠吸引消費者下載。

【元宇宙】Mozilla棄用VR版Firefox 源代碼將移植至Wolvic使用

【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像 可錄動畫+變表情貼圖

Sensor Tower報告指出，在2021年11月至2022年1月期間，在蘋果App Store和Google Play商店的全球Apps中，共有86個Apps在其標題或描述中增加了「元宇宙」一詞。在Meta於10 月28日宣布聚焦元宇宙發展後，提及「元宇宙」的Apps數量每月平均增長66%。而截至11月底，有29個Apps新增了「元宇宙」一詞，比10月份的11個Apps增加了一倍多。

Sensor Tower也發現，許多Apps在使用「元宇宙」一詞的同時，還引用了其他流行的科技術語，如：「加密貨幣」、「NFTs」、「AR」或「VR」。其中與「元宇宙」最常搭配的單詞是「加密貨幣」，有23% （144 款）的Apps提到。「NFT」則是第二大熱門詞彙，共有118 個Apps與「元宇宙」搭配使用。至於「AR」及「VR」的別出現機率為11% 和9%。

▲ Sensor Tower也發現，許多Apps在使用「元宇宙」一詞的同時，還引用了其他流行的科技術語，如：「加密貨幣」、「NFTs」、「AR」或「VR」。（Sensor Tower資料圖片）

值得一提的是，「元宇宙」一詞被廣泛用於各種Apps，不僅是遊戲和加密貨幣金融Apps會應用。報告指出，遊戲類共有107個Apps採用此相關詞，第二大類別則是金融Apps，共有101個。其次則是：社交類（70個Apps）、娛樂（57個Apps）、書籍（37個Apps）、生活方式（33個Apps）、工具（26個Apps）、商業（25個Apps）、藝術和設計（13個Apps）和教育（11個Apps）。

▲ 「元宇宙」一詞被廣泛用於各種Apps。（Sensor Tower資料圖片）

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：