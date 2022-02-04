英國首相府大地震 約翰遜4名幕僚同日集體辭職

英國首相約翰遜身陷派對門醜聞，近期一直面臨外界要求其下台的壓力。英媒周四報道指首相府大地震，約翰遜的4名幕僚在同日先後請辭。而其中一名請辭幕僚也涉及派對門事件。

英國4位保守黨議員加入 向約翰遜發起不信任動議 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道，周四（3日）宣布請辭的4人包括政策負責人米爾扎（Munira Mirza）、公關總監道爾（Jack Doyle）、幕僚長羅森菲爾德（Dan Rosenfield）及首席私人秘書雷諾玆（Martin Reynolds）。

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據悉，米爾扎於約翰遜（Boris Johnson）任職倫敦市長已經是其幕僚。但約翰遜於國會期間，錯稱工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）任職刑事檢控專員時未起訴涉及多宗性侵案的已故名嘴Jimmy Savile。米爾扎不滿約翰遜拒絕為上述事件道歉而決定辭職。

道爾一直表示自己希望任職兩年，但曾向職員指最近幾周的派對門事件對其家庭生活構成可怕影響，暗示因派對門請辭。

英派對門報告指領導失敗 約翰遜再次致歉 【下一頁】

雷諾玆被英媒爆出前年發電郵，邀請一眾首相府職員保持社交距離的情況下，自備酒水於首相府花園聚會。

據悉，他與羅森菲爾德雖然都已經辭職，但會繼續留任至有繼任人選為止。但雷諾茲離開首相府後，將會重返外交部工作。

有部分支持約翰遜的國會議員於Twitter上歡迎首相府作出人事調動，指派對門調查報告出爐後，人事調動屬必要舉措。

工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）表示隨著約翰遜的高級顧問及幕僚相繼辭職，她勸約翰遜要考慮一下自己是否問題所在。

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責任編輯：鄭錦玲