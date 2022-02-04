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友邦1299今年策略如何？ 保險股虎年前景點睇？

股市 12:24 2022/02/04

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友邦 （01299） 及其他內地保險股於去年表現整體偏弱，今年內險股板塊買入策略如何？今早友邦股價上揚近5%，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家分析其短、中線的不同部署策略。立即點擊收看／收聽：→【精華速睇】

*港股虎年開局  英國再加息滙豐上衝有何啟示？即睇《ET開市直擊》* 【按此速睇－附time code】

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43：38 - 港股開市初段市況速報
44：00 - 觀眾問股：政府指第五波疫情一發不可收拾    港股注定向下？想炒宅經濟股香港科技探索 （01137） 怎部署？ 
46：36 - 觀眾問股：華能國際電力 （00902） 4.5元買入有機會返家鄉？
49：20 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 15.1元買入點睇？
51：00 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 可否低撈？搏股價低無可低
53：04 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.72元買入可繼續持有？
54：53 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 現價可買入嗎？港華智慧能源 （01083） 更值搏？
56：57 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 現價可買入嗎？策略如何？
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欄名 : 3分鐘睇股

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友邦保險（01299） 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 中國人民保險集團（01339） 中國太平（00966） 新華保險（01336） 美國醫保 家居保險 中保集團大廈 人壽保險

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