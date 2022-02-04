【NFT】GameStop夥Immutable X　進軍NFT市場

▲ 大眾可在該全新的NFT市場中，購買和出售與數碼資產相關的NFT，以便在各種遊戲中使用，這些物品將包括虛擬房地產、角色皮膚和武器等。（法新社）

NFT（非同質化代幣）熱潮繼續在遊戲界蔓延，GameStop 遊戲驛站（美︰GME）日前證實正與澳洲區塊鏈初創公司Immutable X合作，預計今年底推出非同質化代幣（NFT）市場，並計畫設立一個1億美元（約7.8億港元）基金，用於支持其生態系統中的Web 3遊戲開發，並吸引遊戲開發者和工作室進入NFT市場。GameStop稱，該基金將使用Immutable平台的加密貨幣IMX來設立。

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據《The Verge》報道，大眾可在該全新的NFT市場中，購買和出售與數碼資產相關的NFT，以便在各種遊戲中使用，這些物品將包括虛擬房地產、角色皮膚和武器等。

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Immutable X是基於以太坊區塊鏈建立。由於在進行以太坊交易時需要支付加密貨幣，期間需要大量的能源消耗和高額的燃氣費用（Gas fee）。而該平台聲稱，通過將許多NFT銷售合併到同一個以太坊交易中購買，可達至碳排放抵消作用。現時Immutable X的合作夥伴除GameStop外，還包括一些區塊鏈遊戲和TikTok，以及承諾零氣費用和碳中和的NFT。

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責任編輯：陳卓賢