Meta（FB.US）業績差拖累美股投資信心 瘋狂波動格局持續？ 股市 13:00 2022/02/04 分享： 美股在二月初開局表現不錯，曾彈升兩日。昨日因為Meta（美﹕FB）上季業績差過預期，亦令投資者擔心其他業績股表現。究竟一月美股的波動格局會否延續？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】 *牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？ 今日 滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？ 港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預計銀行股、內房股繼續強勢 今日 港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預計銀行股、內房股繼續強勢 本港第5波疫情如再加劇 對港股影響多大？ 今日 本港第5波疫情如再加劇 對港股影響多大？ 美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？ 今日 美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？ IOC主席批世界盃欲改制 「威脅足球及其他運動」 今日 IOC主席批世界盃欲改制 「威脅足球及其他運動」 你可能感興趣 滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？ 今日 11:26 滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？ 港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預計銀行股、內房股繼續強勢 今日 11:45 港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預計銀行股、內房股繼續強勢 本港第5波疫情如再加劇 對港股影響多大？ 今日 12:07 本港第5波疫情如再加劇 對港股影響多大？ 最新專欄文章 更多 國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低 今日 國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低 九龍倉1997未有貨前景點睇？ 值得留意？ 今日 九龍倉1997未有貨前景點睇？ 值得留意？ 美國加息對恒指走勢影響？（有片） 今日 美國加息對恒指走勢影響？（有片） 美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？ 今日 美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？ 友邦1299今年策略如何？ 保險股虎年前景點睇？ 今日 友邦1299今年策略如何？ 保險股虎年前景點睇？ 美股 Meta 牛