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Meta（FB.US）業績差拖累美股投資信心 瘋狂波動格局持續？

股市 13:00 2022/02/04

分享：

美股在二月初開局表現不錯，曾彈升兩日。昨日因為Meta（美﹕FB）上季業績差過預期，亦令投資者擔心其他業績股表現。究竟一月美股的波動格局會否延續？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

*牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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