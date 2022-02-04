【匯豐 5】 英國18年首次連環加息 匯豐股價創近兩年高 高盛料股息率將升至7厘

英倫銀行2004年來首次連續兩次會議加息，帶動金融股走強，尤其是匯豐控股（00005），股價高見57.85元創近兩年高，至中午收報57.7元，升4.6%，成交額21.7億元。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

英國通脹升幅創近30年高位，英倫銀行公布再次加息，將指標利率上調25點子至0.5厘，符合市場預期。加上1月份美國聯儲局議息會議中已透露，或會提早於3月展開加息周期。

【大行報告】 大摩續看好具創新藥產品綫藥企 首選呢兩隻生物科技股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

高盛發表研究報告指，匯豐被市場視為美國加息受惠股，料匯豐盈利能力上升及更快的資本回報應持續推動股價跑贏大市，予其「買入」評級，目標價由61元上調至68元。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

該行預期，匯豐每年股份回購速度將由目前的20億美元，倍增至2025年的40億美元，而股息料由2022年的約4%，升至2025年的約7%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧