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【石Sir午市閒談】今日推介嘉利建設｜恒地、李寧、太平洋航運、舜宇、九毛九最新部署

股市 12:36 2022/02/04

分享：

恒生指數中午收報24447點，升645點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介嘉利建設 （00683） ，另亦會分析恒地 （00012） 、李寧 （02331） 、太平洋航運 （02343） 、舜宇 （02382） 、九毛九 （09922） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：33 – 恒地 （00012）            要守34.30元

07：02 – 李寧 （02331）            宜守77.00元

09：45 – 太平洋航運 （02343）   宜守3.10元

11：59 – 舜宇 （02382）            宜守194.00元

13：37 – 九毛九 （09922）         上企18.30元始好

15：36 – 嘉利建設 （00683）       突破圓底頸綫22.80元

18：07 – 推介股表現記錄

18：44 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 嘉里建設（00683） 恒基地產（00012） 李寧（02331） 太平洋航運（02343） 舜宇光學科技（02382） 九毛九（09922） 石鏡泉
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