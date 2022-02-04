IOC主席批世界盃欲改制 「威脅足球及其他運動」

國際足協近年提出更變世界盃的制度，有意改為2年舉行一次。國際奧委會（IOC）主席巴赫批評，改制的世界盃不旦威脅足球發展，更影響其他體育運動。有IOC成員更直言，兩年一度的世界盃不符合奧林匹克精神。

FIFA倡世界盃兩年一次 主席：非洲難民唔使偷渡浸死 【下一頁】

巴赫（Thomas Bach）周四（3日）在北京參加冬奧前的IOC會議時指出，世界盃改為兩年一次同時威脅足球及其他運動的發展。巴赫表明原本希望在會上商討國際足協（FIFA）提出的世界盃改制提議，但FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）作為IOC委員之一，未有前往北京，讓眾人不能與其直接對話。

恩芬天奴早前曾表示，世界盃舉行時間縮至兩年一次將有助避免，更多非洲難民逃難時死於海上。但非洲國家奧委會聯會主席貝拉法（Mustapha Berraf）反指，提議會嚴重影響及傷害非洲及足球運動。

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貝拉法指提議將搶走其他運動的關注，讓男女子運動發展差距擴大，阻礙IOC達成為所有運動提供公平及平等待遇的目標。貝拉法更強調足球員非機械人，要求終止不符合奧林匹克精神的提議。

南韓前奧運乒乓球金牌得主兼IOC委員柳承敏表明，足球運動需與其他運動及國際組織團結一致合作，更強調更頻繁舉辦世界盃增加足球員的負擔，加大他們的健康風險。

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責任編輯：吳漢培