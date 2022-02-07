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【Good Food,Good Mood@iM網欄】寿し雲隠 SUSHI KUMOGAKU 壽司名店《Mori醍醐》的後續

名人薈萃 08:00 2022/02/07

分享：

近年疫情是貼貼切切的一波未平，一波又起，港人等通關等到花兒也謝了，為解「鄉愁」，大家一窩蜂地吃Omakase，令鮨店在香港開到成行成市，有幾間被捧到上天的更誇張到收起所有訂座途徑，依然一位難求。說到香港「神級」難訂鮨店，不得不提Mori醍醐，之前聽到Mori San離開餐廳的消息，實在有點難以置信。餐廳之後改名為「寿し雲隠」，由健師傅掌舵，卻又給了我一試此壽司名店的契機。

甫坐下，侍應隨即奉上熱騰騰的茶蒸碗；師傅用貝殼裙邊及木魚高湯使蒸蛋份外鮮甜，少許柚子皮為此餐前小食添上一抹柑橘清新，有點心思。

由魚味清淡的吃起，第一件是平目魚，港人愛稱它為左口魚。

間八，又稱鱆紅魚，被譽為是頂級壽司食材的前三名。

針魚，春季時令魚鮮，帶優厚油脂。

日本白蝦，晶瑩剔透，鮮甜美味。

深海池魚，肉質鮮嫩肥美，入口魚油甘香細膩。

鰆魚，又稱馬鮫魚，帶點煙燻香味。

北寄貝，跟平日吃開的平價貨完全兩種級數，這裡的味道鮮甜、肉質爽口，口感極佳。

小肌魚，在日本被視為江戶前壽司的代表魚鮮，肉質細嫩。

醃漬BB吞拿魚

大拖羅，油脂的甘香令人百吃不厭，入口即溶。

海膽軍艦，閨密M最為欣賞，說它比平日吃過的都要鮮甜，全無怪味，要慢慢品嚐。

海鰻壽司，肉質鬆化。

另外加錢叫的鮟鱇魚肝泡芙，甘香味濃的魚肝填滿了泡芙，中間有黃蘿蔔粒增加口感，齒頰留香。

吃過吞拿魚蓉手卷，便以玉子燒作結，整體是滿意的，壽司飯調味做得甚好，跟我較早前去過的鮨店可謂高下立見。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : GoodFoodGoodMood

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