  • 15°C
香港時間 : 2022204日 (五) 12:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國指俄羅斯擬偽造受襲影片 藉口入侵烏克蘭

環球社會熱點 12:10 2022/02/04

分享：

俄羅斯多次強調沒有意圖入侵烏克蘭，但近月持續加強邊境軍事部署，美國為防烏克蘭被入侵，已向東歐增派3,000美軍支援。但美國國防部發言人柯比周四（3日）表示，俄羅斯正製造虛假影片，將烏克蘭描繪為發動襲擊的一方，試圖為俄羅斯入侵烏克蘭提供合理理由。

布林肯促俄羅斯邊境撤兵 普京指責忽視俄國安全 【下一頁】

國防部發言人柯比（John Kirby）指，俄羅斯打算策劃一場由聲稱烏克蘭軍隊或情報部門向俄羅斯邊境或說俄語的民眾發動虛假攻擊，為俄方入侵烏克蘭提供合理化理由。

柯比續指，俄羅斯預計製作宣傳影片，展現烏克蘭或西方的軍事武器、被摧毀地點及屍體的圖片、演員飾演受戰爭波及的民眾，甚至會刻意營造是西方提供的烏克蘭武器攻擊俄羅斯，試圖營造由西方指使烏克蘭向俄發動攻擊。

俄羅斯親政府媒體否認侵略 反指烏克蘭準備發動襲擊 【下一頁】

俄羅斯駐歐盟大使契斯何夫（Vladimir Chizhov）回應，莫斯科不打算採取任何嫁禍行動入侵烏克蘭。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）則拒絕提供相關情報證據，表示是基於經過解密的情報，具一定可信性才會向公眾分享有關信息，亦希望藉此揭發莫斯科計劃，阻止他們繼續採取行動。

國務卿布林肯（Antony Blinken）同日亦與斯洛伐克簽署新國防合作協議，指俄羅斯威脅歐洲地區安全。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

世衛指歐洲疫情進入最後階段 將步入長期平靜期
今日
世衛指歐洲疫情進入最後階段 將步入長期平靜期
英國能源開支料升逾7300 財相每戶派3700補貼
今日
英國能源開支料升逾7300 財相每戶派3700補貼
南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
今日
南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
Taylor Swift成美大學新課程 學生爭崩頭搶上堂
今日
Taylor Swift成美大學新課程 學生爭崩頭搶上堂
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境
2022/02/03
法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境

你可能感興趣

世衛指歐洲疫情進入最後階段 將步入長期平靜期
今日 11:08
世衛指歐洲疫情進入最後階段 將步入長期平靜期
英國能源開支料升逾7300 財相每戶派3700補貼
今日 11:09
英國能源開支料升逾7300 財相每戶派3700補貼
南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
今日 09:05
南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
地緣政治 國防 軍事 烏克蘭 俄羅斯 美國 布林肯 戰爭 美國國防部

上一篇文章

英國首相府大地震 約翰遜4名幕僚同日集體辭職

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
加拿大擬出動軍方 驅散渥太華反強制接種疫苗示威
加拿大擬出動軍方 驅散渥太華反強制接種疫苗示威
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間12:00）
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
【德國疫情】確診破千萬 料建議打第4針疫苗
【德國疫情】確診破千萬 料建議打第4針疫苗
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款