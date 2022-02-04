美國指俄羅斯擬偽造受襲影片 藉口入侵烏克蘭

俄羅斯多次強調沒有意圖入侵烏克蘭，但近月持續加強邊境軍事部署，美國為防烏克蘭被入侵，已向東歐增派3,000美軍支援。但美國國防部發言人柯比周四（3日）表示，俄羅斯正製造虛假影片，將烏克蘭描繪為發動襲擊的一方，試圖為俄羅斯入侵烏克蘭提供合理理由。

布林肯促俄羅斯邊境撤兵 普京指責忽視俄國安全 【下一頁】

國防部發言人柯比（John Kirby）指，俄羅斯打算策劃一場由聲稱烏克蘭軍隊或情報部門向俄羅斯邊境或說俄語的民眾發動虛假攻擊，為俄方入侵烏克蘭提供合理化理由。

柯比續指，俄羅斯預計製作宣傳影片，展現烏克蘭或西方的軍事武器、被摧毀地點及屍體的圖片、演員飾演受戰爭波及的民眾，甚至會刻意營造是西方提供的烏克蘭武器攻擊俄羅斯，試圖營造由西方指使烏克蘭向俄發動攻擊。

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俄羅斯駐歐盟大使契斯何夫（Vladimir Chizhov）回應，莫斯科不打算採取任何嫁禍行動入侵烏克蘭。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）則拒絕提供相關情報證據，表示是基於經過解密的情報，具一定可信性才會向公眾分享有關信息，亦希望藉此揭發莫斯科計劃，阻止他們繼續採取行動。

國務卿布林肯（Antony Blinken）同日亦與斯洛伐克簽署新國防合作協議，指俄羅斯威脅歐洲地區安全。

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責任編輯：郭麗明