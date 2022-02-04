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【美股焦點】亞馬遜、Meta市值一來一回1.5萬億港元　蘋果新政成「造王者」？

股市 12:04 2022/02/04

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【美股焦點】亞馬遜、Meta市值一來一回1.5萬億港元　蘋果新政成「造王者」？

美國科網巨企Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：FB）、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）本周齊齊公布季績，績後股價大為不同，當中Facebook母企Meta和亞馬遜即市反應各走他方。Meta周四股價大跌逾兩成，市值蒸發約2000億美元（折合逾1.5萬億港元），亞馬遜周四收市後公布業績令盤後大升14%，市值剛好大增2000億美元。科網巨企表現大為不同，與蘋果（Apple，美：AAPL）去年更改iOS私隱權政策不無關係。

三大科指業績報道：

【Google母企】Alphabet宣布1拆20　上季業績超預期

【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%　拆解蘋果TikTok兩大挾擊

【AMZN業績】亞馬遜雲收入超預期＋投資Rivian獲厚利　股價盤後升逾14%

蘋果去年更改iOS私隱政策，令應用程式（App）較難跨App之間追縱用戶活動，Meta管理層早已預告有關變動將影響Facebook、Instagram為廣告客戶精準投放廣告的能力。

從第四季業績廣告收入來看，Meta所受影響為三大科網巨企之冠：

2021年第4季
（美元）		 Alphabet（Google母企） 亞馬遜 Meta（Facbook母企）
營業額或淨銷售（按年收幅） 753.25億美元（+32%） 1374億美元（+9%） 336.71億美元（＋20%）
－廣告收入 612.39億美元（＋33%） 97.16億美元（+33%） 327.94億美元（＋20%）

亞馬遜首次在季績獨立披露廣告服務收入，雖然第4季按年增33%，已從前數季50%至88%的按年增幅回落，但也揭示其廣告收入能力已堪比Alphabet旗下 YouTube的表現，並與全球廣告收入王者Alphabet看齊。

相對Facebook、Instsgram，有分析員指出，Alphabet廣告王牌來自用戶以Google搜尋建立數據庫，而亞馬遜電商平台的搜尋功能，同樣令集團更易掌握用戶需要。

【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？（附time code）

相關文章：

【亞馬遜加價】Amazon Prime四年來首次加價且加價至少15%！　加價只對美國用戶、香港用戶未受影響

【名人富豪】FB母企Meta暴跌26%創市值蒸發紀錄　朱克伯格身家單日縮水逾2300億元

美股 Facebook（美：FB） 蘋果（Apple，美：AAPL） Alphabet（美：GOOG） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Facebook Alphabet Amazon
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