▲ 【美股焦點】亞馬遜、Meta市值一來一回1.5萬億港元 蘋果新政成「造王者」？

美國科網巨企Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：FB）、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）本周齊齊公布季績，績後股價大為不同，當中Facebook母企Meta和亞馬遜即市反應各走他方。Meta周四股價大跌逾兩成，市值蒸發約2000億美元（折合逾1.5萬億港元），亞馬遜周四收市後公布業績令盤後大升14%，市值剛好大增2000億美元。科網巨企表現大為不同，與蘋果（Apple，美：AAPL）去年更改iOS私隱權政策不無關係。

三大科指業績報道：

【Google母企】Alphabet宣布1拆20 上季業績超預期

【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26% 拆解蘋果TikTok兩大挾擊

【AMZN業績】亞馬遜雲收入超預期＋投資Rivian獲厚利 股價盤後升逾14%

蘋果去年更改iOS私隱政策，令應用程式（App）較難跨App之間追縱用戶活動，Meta管理層早已預告有關變動將影響Facebook、Instagram為廣告客戶精準投放廣告的能力。

從第四季業績廣告收入來看，Meta所受影響為三大科網巨企之冠：

2021年第4季

（美元） Alphabet（Google母企） 亞馬遜 Meta（Facbook母企） 營業額或淨銷售（按年收幅） 753.25億美元（+32%） 1374億美元（+9%） 336.71億美元（＋20%） －廣告收入 612.39億美元（＋33%） 97.16億美元（+33%） 327.94億美元（＋20%）

亞馬遜首次在季績獨立披露廣告服務收入，雖然第4季按年增33%，已從前數季50%至88%的按年增幅回落，但也揭示其廣告收入能力已堪比Alphabet旗下 YouTube的表現，並與全球廣告收入王者Alphabet看齊。

相對Facebook、Instsgram，有分析員指出，Alphabet廣告王牌來自用戶以Google搜尋建立數據庫，而亞馬遜電商平台的搜尋功能，同樣令集團更易掌握用戶需要。

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