本港第5波疫情如再加劇 對港股影響多大？ 股市 12:07 2022/02/04 分享： 本港第5波新冠疫情嚴峻，連日過百宗確診個案，昨日年初三單日增142宗確診，121宗為本地個案，創第5波以來單日新高，消息指今日年初四約增130宗確診，如本港第5波疫情再加劇轉差，對港股影響多大？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【精華速睇】 *牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！*即睇《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預料恒指第二季中後段才開始好轉 今日 港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預料恒指第二季中後段才開始好轉 滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？ 今日 滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？ 你可能感興趣 港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預料恒指第二季中後段才開始好轉 今日 11:45 港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預料恒指第二季中後段才開始好轉 滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？ 今日 11:26 滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？ 最新專欄文章 更多 美國加息對恒指走勢影響？（有片） 今日 美國加息對恒指走勢影響？（有片） 美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？ 今日 美國上半年加息力度大 恒指走勢幾時好轉？ 友邦1299今年策略如何？ 保險股虎年前景點睇？ 今日 友邦1299今年策略如何？ 保險股虎年前景點睇？ 港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預料恒指第二季中後段才開始好轉 今日 港股虎年開局怎預示？黃偉豪：預料恒指第二季中後段才開始好轉 滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？ 今日 滙豐005升逾4%破頂 受惠英倫銀行加息短綫可否搏上60元？ 恒指走勢 恒生指數 港股 疫情