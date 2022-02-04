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本港第5波疫情如再加劇   對港股影響多大？

股市 12:07 2022/02/04

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本港第5波新冠疫情嚴峻，連日過百宗確診個案，昨日年初三單日增142宗確診，121宗為本地個案，創第5波以來單日新高，消息指今日年初四約增130宗確診，如本港第5波疫情再加劇轉差，對港股影響多大？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

*牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！*即睇《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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