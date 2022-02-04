【內房危機】據報內銀加大支持內房融資併購　料共提供逾300億元人民幣融資

內媒《中國證券報》報導，近期內地房地產融資逐漸恢復常態，內地銀行支持內房融資併購、風險化解也動作頻頻。不單內房併購債務融資工具順利落地，一些內銀也在發行內房項目併購主題債券，或向優質房企發放併購貸款。多間內銀預計合計向有需要房企提供超過300億元（人民幣，下同）併購融資。

報導指出，去年12月，人行和銀保監聯合發布《關於做好重點房地產企業風險處置項目併購金融服務的通知》，要求銀行業金融機構穩妥有序開展併購貸款業務，按照依法合規、風險可控、商業可持續原則，穩妥有序地開展房地產項目的併購貸款業務。

自通知發布以來，政策趨向支持優質房企收購陷入財政困難的大型房地產企業優質項目，未來優質項目併購將成重要方向。央企主導的併購也將持續增加，而央企、地方國資收購意願較強。另一方面，對陷入險境及極需補充現金流的房企而言，處置資產意願強烈。

《央廣網》指通知發布後，已有浦發銀行、招商銀行 （03968） 、廣發銀行等多間銀行表態將提供房地產併購融資支持，方式包括併購主題債券、併購貸款、併購基金、資產證券化等，預計合計提供併購融資支持超過300億元。

《中國證券報》的報導又提及，廣發銀行計劃發行50億元房地產項目併購主題債券，募集資金專項用於房地產項目併購貸款投放。另外，浦發銀行將發行首宗房地產項目併購主題債券。與此同時，華潤置地 （01109） 披露，公司及所屬萬象生活分別與招行簽署了《併購融資戰略合作協議》，招行將分別授予潤地200億元、華潤萬象生活30億元併購融資額度。

除銀行外，全國性資產管理公司（AMC）未來也有望參與房地產併購融資項目。《中國證券報》引述消息指，近日金融管理部門召集幾間開會，研究資產管理公司按照市場化、法治化原則，參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融中介服務。

內房股今造好，時代中國 （01233） 升逾3%，中海外 （00688） 、潤地、綠城中國 （03900） 、新城發展 （01030） 、旭輝 （00884） 等，升幅介乎2%至3%。

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