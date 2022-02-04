【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（2月7日至11日） 分析 18:30 2022/02/04 分享： ▲ 逢港股交易日早上9時為您做好開市準備，迅速掌握市場重點，專家提供即市投資建議，解答觀眾疑難， 歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 直播節目留言區提問。 登入財經台， 仲有更多精彩節目等你發掘！！重溫本周【開市追揸沽】和【ET開市直擊】↓↓ 1月31日 → *皇牌節目【開市追揸沽】牛年最後半日市點收？年廿九派你虎年利是股！【按此即睇】 2月4日 →【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？【按此即睇】 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : ET開市直擊 相關文章 聯儲局暗示3月加息 黃偉豪：美股調整至第一季完結 2022/01/28 聯儲局暗示3月加息 黃偉豪：美股調整至第一季完結 友邦1299於85元買入 跌穿80元要止蝕？ 2022/01/31 友邦1299於85元買入 跌穿80元要止蝕？ 比亞迪1211下一個反彈支持位在哪？ 未有貨可買入？ 2022/01/31 比亞迪1211下一個反彈支持位在哪？ 未有貨可買入？ 港交所388 續尋底？ 甚麼價位買入較安全？ 2022/01/31 港交所388 續尋底？ 甚麼價位買入較安全？ 買美股調整 美股反向ETF怎樣揀？比拼SQQQ vs SARK 2022/01/31 買美股調整 美股反向ETF怎樣揀？比拼SQQQ vs SARK 你可能感興趣 聯儲局暗示3月加息 黃偉豪：美股調整至第一季完結 14:48 2022/01/28 聯儲局暗示3月加息 黃偉豪：美股調整至第一季完結 友邦1299於85元買入 跌穿80元要止蝕？ 13:11 2022/01/31 友邦1299於85元買入 跌穿80元要止蝕？ 比亞迪1211下一個反彈支持位在哪？ 未有貨可買入？ 13:30 2022/01/31 比亞迪1211下一個反彈支持位在哪？ 未有貨可買入？ 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？（附time code） 今日 【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？（附time code） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（1月31日和2月4日） 2022/01/28 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（1月31日和2月4日） 【ET開市直擊】睇實聯儲局隻鷹 出入股市要夠定（附time code） 2022/01/28 【ET開市直擊】睇實聯儲局隻鷹 出入股市要夠定（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓 同您部署過肥年（1月24日-28日） 2022/01/27 【ET開市直擊】本周嘉賓 同您部署過肥年（1月24日-28日） 【ET開市直擊】議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？（附time code） 2022/01/27 【ET開市直擊】議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？（附time code） 港股