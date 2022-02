【宏觀術數@iM網欄】車公靈簽的20年回歸 新春閒談灶神傳統

新春啟泰,何堪仍處身口罩底下,疫情陰影下拜年聚會可免則免,既來之則安之,靜享佳節少有的恬靜亦一樂也。

車公靈簽喻民以食為天

倒是香港市民每逢年初二,總會關心鄉議局到車公廟為本地求簽的結果,早上醒來傳媒也會廣泛報導。今年為香港求得為靈簽第38簽,簽文:「人扳高處求真果,我向低邊拾芥薑,媚奧不如去媚灶,莫教涉獵逞英豪」,解曰「凡事守舊、自身平安、家宅興旺、求財遂意。」

內文很容易理解,重點在於「媚奧不如去媚灶」貫串上下,即使不去深究原典故孔子的故事(內容也是務實為要),灶君是傳統掌廚房的神祗,代表「民以食為天」先求飽食豐足。簽文解曰「凡事守舊」比較有利相信亦有此意,結尾喻「逞英豪」三字,原來於2020年所求得的車公靈簽也出過, 可作參考:「人生何在逞英豪, 天理人情只要公;天眼恢恢疏不漏, 定然作福福來縱。」

兩次壬干武曲化忌,元運各異

另一個有趣之處,從新聞報導得知,上次求得同一支車公38簽已是20年前2002年初二,從術數來看2002年和2022年間確實有些類同。兩者均屬西曆「2」字尾的年份,為干支曆壬干,2002年是壬午年,今歲為壬寅,紫微斗數和壬年四化星都是武曲化忌的流年,兩年驛馬星亦位於申宮 今歲正值流年的驛移宮,星情暗示較利或求財每需和外地連繫或奔走;2002年剛好七運最後的第二年,為沙士發生前一年。今年為八運最後的第二年,當年和今歲的吉凶或有類同。從新聞回顧當年本港經濟也不佳,從下圖可見恆指表現未如理想,武曲化忌的徵驗如公司倒閉、栽員或削減工資情況普及,正好回應了車公爺爺民生為重的提示,希望可以給讀者們投資進退一些啟示。無論如何,今年想來仙家喻「重視灶神」,正是經濟民生為先之意。

▲ 2002壬午年恆指走勢

灶君傳統 日漸式微

談及灶君,傳統信仰認為是主飲食、護法防火,亦有監察、護宅重任的神衹,百姓不敢怠慢,於農曆十二月尾吉日便會以甜榚點「祭灶」,希望衪回天庭匯報時向玉帝多說好話,並於農曆新年初四接神回家供奉於廚房內。現代香港家居面積越來越細,再加上宗教原因,很多家庭灶君,甚至「地主」神位均沒有安置,年青戶主更流行「開放式」廚房,此傳統風俗相信也會日漸被遺忘。

▲ 灶神畫像

風水內事重灶口

灶神宗教文化以外,「門、主、灶」三事於陽宅風水卻依然至關重要。「門」為納氣之口,一屋災福從此而來此點很多朋友都會知悉。主人房既為戶主休息生養之處,每天大部分在家時間都在其中,對個人健康、姻緣以至催丁等影響甚大。而灶(或廚)對風水來說,既會影響一家人健康,古時食物中毒或傳染病後果遠比今天嚴重,同時灶口為「納柴進火之門」,不少心處理容易引起火災外,風水上火為明顯的能量,引起吉凶反應迅速,故此認為「能速發吉凶,期月即驗」,特別對男戶主事業影響至關重耍。因此,勘察風水時灶頭所向都備受重視,須配合宅向和戶主年命算合格(此中理論稍多,未來專文詳述),並且宜避凶煞如五黃等。如果以今年流年來說,流年五黃煞入中,二黑到坤(西南),則宜避之免生病災。在風水形局來說,如果開放式廚房,特別位置在屋的中央位置附近,爐具的火口又向凶方,今年則更為不利,以減少明火煮食或用電磁爐為佳。

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

