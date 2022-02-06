【宏觀術數@iM網欄】車公靈簽的20年回歸 新春閒談灶神傳統

新春啟泰，何堪仍處身口罩底下，疫情陰影下拜年聚會可免則免，既來之則安之，靜享佳節少有的恬靜亦一樂也。

車公靈簽喻民以食為天

倒是香港市民每逢年初二，總會關心鄉議局到車公廟為本地求簽的結果，早上醒來傳媒也會廣泛報導。今年為香港求得為靈簽第38簽，簽文：「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑，媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪」，解曰「凡事守舊、自身平安、家宅興旺、求財遂意。」

內文很容易理解，重點在於「媚奧不如去媚灶」貫串上下，即使不去深究原典故孔子的故事（內容也是務實為要），灶君是傳統掌廚房的神祗，代表「民以食為天」先求飽食豐足。簽文解曰「凡事守舊」比較有利相信亦有此意，結尾喻「逞英豪」三字，原來於2020年所求得的車公靈簽也出過, 可作參考：「人生何在逞英豪， 天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏， 定然作福福來縱。」

兩次壬干武曲化忌，元運各異

另一個有趣之處，從新聞報導得知，上次求得同一支車公38簽已是20年前2002年初二，從術數來看2002年和2022年間確實有些類同。兩者均屬西曆「2」字尾的年份，為干支曆壬干，2002年是壬午年，今歲為壬寅，紫微斗數和壬年四化星都是武曲化忌的流年，兩年驛馬星亦位於申宮 今歲正值流年的驛移宮，星情暗示較利或求財每需和外地連繫或奔走；2002年剛好七運最後的第二年，為沙士發生前一年。今年為八運最後的第二年，當年和今歲的吉凶或有類同。從新聞回顧當年本港經濟也不佳，從下圖可見恆指表現未如理想，武曲化忌的徵驗如公司倒閉、栽員或削減工資情況普及，正好回應了車公爺爺民生為重的提示，希望可以給讀者們投資進退一些啟示。無論如何，今年想來仙家喻「重視灶神」，正是經濟民生為先之意。

▲ 2002壬午年恆指走勢

灶君傳統 日漸式微

談及灶君，傳統信仰認為是主飲食、護法防火，亦有監察、護宅重任的神衹，百姓不敢怠慢，於農曆十二月尾吉日便會以甜榚點「祭灶」，希望衪回天庭匯報時向玉帝多說好話，並於農曆新年初四接神回家供奉於廚房內。現代香港家居面積越來越細，再加上宗教原因，很多家庭灶君，甚至「地主」神位均沒有安置，年青戶主更流行「開放式」廚房，此傳統風俗相信也會日漸被遺忘。

▲ 灶神畫像

風水內事重灶口

灶神宗教文化以外，「門、主、灶」三事於陽宅風水卻依然至關重要。「門」為納氣之口，一屋災福從此而來此點很多朋友都會知悉。主人房既為戶主休息生養之處，每天大部分在家時間都在其中，對個人健康、姻緣以至催丁等影響甚大。而灶（或廚）對風水來說，既會影響一家人健康，古時食物中毒或傳染病後果遠比今天嚴重，同時灶口為「納柴進火之門」，不少心處理容易引起火災外，風水上火為明顯的能量，引起吉凶反應迅速，故此認為「能速發吉凶，期月即驗」，特別對男戶主事業影響至關重耍。因此，勘察風水時灶頭所向都備受重視，須配合宅向和戶主年命算合格（此中理論稍多，未來專文詳述），並且宜避凶煞如五黃等。如果以今年流年來說，流年五黃煞入中，二黑到坤（西南），則宜避之免生病災。在風水形局來說，如果開放式廚房，特別位置在屋的中央位置附近，爐具的火口又向凶方，今年則更為不利，以減少明火煮食或用電磁爐為佳。

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作者 _ 區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機 , 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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