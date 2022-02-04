  • 15°C
香港時間 : 2022204日 (五) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】不法分子以免費車票作招徠　生產力局籲市民提防釣魚電郵騙局

科技 12:05 2022/02/04

分享：

近日香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）發出警告，指有不法分子以免費車票作招徠，利用虛假網站騙取個人資料。

農曆新年來到，黑客也未有停止工作，甚至有不法分子盼能發個新年財，透過釣魚電郵用戶騙取個人資料。近日香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）發出警告，指有不法分子以免費車票作招徠，利用虛假網站騙取個人資料。當局呼籲市民應小心處理，並採取措施防範釣魚攻擊。

【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）

【Safari漏洞】蘋果急推iOS 15.3 RC版修復　防用戶瀏覽記錄、Google ID外洩

HKCERT日前指出，近日有不法分子以免費車票作招徠，假冒某本地公共運輸機構發出釣魚電郵邀請收件人參與網上調查，利用虛假網站騙取個人資料。當局知悉該釣魚攻擊後，已經主動接觸有關機構了解詳情，並聯絡註冊該虛假網站地區的保安事故協調中心採取行動，目前該釣魚網站已經關閉。

HKCERT呼籲，市民應小心留意相關事件，並採取以下措施防範釣魚攻擊：

  • 切勿任意點擊或打開來歷不明的電郵、短訊或社交媒體內的超連結；
  • 在點擊超連結、打開附件或提供資料前，先驗證發件人；
  • 不要向他人轉發來歷不明的訊息；
  • 安裝防毒軟件，並保持更新；以及
  • 如有懷疑，請向有關機構核實

【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象
2021/12/29
【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象
【網絡安全】三星Galaxy Store出現漏洞　散播惡意軟件
2021/12/29
【網絡安全】三星Galaxy Store出現漏洞　散播惡意軟件
【私隱安全】東京警方遺失兩磁碟　涉38名市民個人資料
2021/12/28
【私隱安全】東京警方遺失兩磁碟　涉38名市民個人資料
【Spider-Man】假冒提供《蜘蛛俠：不戰無歸》電影免費下載　黑客挾帶惡意軟件入侵挖礦
2021/12/27
【Spider-Man】假冒提供《蜘蛛俠：不戰無歸》電影免費下載　黑客挾帶惡意軟件入侵挖礦

你可能感興趣

【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象
16:30 2021/12/29
【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象
【網絡安全】三星Galaxy Store出現漏洞　散播惡意軟件
13:30 2021/12/29
【網絡安全】三星Galaxy Store出現漏洞　散播惡意軟件
【私隱安全】東京警方遺失兩磁碟　涉38名市民個人資料
13:10 2021/12/28
【私隱安全】東京警方遺失兩磁碟　涉38名市民個人資料
網絡保安 車票 香港生產力促進局 香港 農曆新年 運輸 黑客 軟件

下一篇文章

【元宇宙】Mozilla棄用VR版Firefox　源代碼將移植至Wolvic使用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】或存在惡意網路活動　FBI籲選手用拋棄式手機
【北京冬奧】或存在惡意網路活動　FBI籲選手用拋棄式手機
【電動飛機】全球首架全電動客機將起飛　充電半小時可飛814公里
【電動飛機】全球首架全電動客機將起飛　充電半小時可飛814公里
【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求
【電動車】2030年美電動車充電站數量超越油站　仍不足應付需求
【VPN】兩大VPN供應商　NordVPN及Surfshark宣布合併
【VPN】兩大VPN供應商　NordVPN及Surfshark宣布合併
【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家
【NFT】擬進軍虛擬世界　迪士尼招聘NFT專家
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款