【網絡安全】不法分子以免費車票作招徠　生產力局籲市民提防釣魚電郵騙局

▲ 近日香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）發出警告，指有不法分子以免費車票作招徠，利用虛假網站騙取個人資料。

農曆新年來到，黑客也未有停止工作，甚至有不法分子盼能發個新年財，透過釣魚電郵用戶騙取個人資料。近日香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）發出警告，指有不法分子以免費車票作招徠，利用虛假網站騙取個人資料。當局呼籲市民應小心處理，並採取措施防範釣魚攻擊。

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HKCERT日前指出，近日有不法分子以免費車票作招徠，假冒某本地公共運輸機構發出釣魚電郵邀請收件人參與網上調查，利用虛假網站騙取個人資料。當局知悉該釣魚攻擊後，已經主動接觸有關機構了解詳情，並聯絡註冊該虛假網站地區的保安事故協調中心採取行動，目前該釣魚網站已經關閉。

HKCERT呼籲，市民應小心留意相關事件，並採取以下措施防範釣魚攻擊：

切勿任意點擊或打開來歷不明的電郵、短訊或社交媒體內的超連結；

在點擊超連結、打開附件或提供資料前，先驗證發件人；

不要向他人轉發來歷不明的訊息；

安裝防毒軟件，並保持更新；以及

如有懷疑，請向有關機構核實

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責任編輯：曾曉汶

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