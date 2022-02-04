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【航運股】國內鐵礦石需求放緩 乾散貨航運價暴瀉

股樓投資 12:18 2022/02/04

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據報邊，中國經濟下行，對鐵礦石需求也有所下滑，大型乾散貨船航運價暴跌，比去年高峰重挫90%以上。海岬型最大散貨船的每日即期運費，1月底跌至5,826美元，創20個月來新低，與貨櫃航運的盛況形成了鮮明對比。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

《日經新聞》報道，中國作為全球最大鋼鐵生產國，因環保及經濟放緩，鋼鐵產量縮減，2021年產量於6年來首度出現下滑，鐵礦石進口量3年來首次減少，造成大型乾散貨船舶運價比去年高峰暴跌超過90%。其中，1月底海岬型最大散貨船的每日即期運費創20個月來最低水平，遠遠低於去年10月時每日超過8萬美元的12年高位。

【延伸閱讀】2022年部署：高盛選出近20隻首選港股 ，請按【見下頁

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市場分析認為，每年12月至翌年2月的航運需求，都會因中國農曆春節假期而出現放緩，加上鐵礦石運輸因巴西豪雨不斷已經中斷，運費至少在下個月前，都會保持低位。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：林衛

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