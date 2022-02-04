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【台積電】國泰君安指台積電業績超預期 先進制程未來可期

股樓投資 12:27 2022/02/04

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早前，台積電公布2021年第四季業績再創新高，收入157.4億美元，按年增長24.1%；淨利潤59.75億美元，按年上升19.4%。因需求持續走強，業績指引超市場預期，考慮到高性能計算（HPC）、汽車等下游產業對芯片的強勁需求，公司預計2022年首季將實現收入166至172億美元，毛利率在53%至55%之間，高於上季毛利率 52.7%，營業利潤率在 42%至44%之間，均超過市場預期。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

國泰君安指，在數字化轉型趨勢加快的大背景下，5G 和高性能計算需要更加先進制程工藝所提供的強大算力做支持。公司預計2022年資本支出將達到400至440億美元，遠超2021年的300億美元，其中70%至80%將用於先進制程的研發。除目前居於行業領先地位且已進行量產的 N5工藝節點外，性能和效率更高的N4P將在2022年下半年流片；針對HPC等高耗能應用進行優化的N4X預計將於2023年上半年開始試生產；N3仍在開發進程中，2022年下半年有望量產。台積電不斷精進的先進制程工藝將持續鞏固公司的技術壁壘，並有望成為業績新的突破點。

【延伸閱讀】2022年部署：晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽，請按【見下頁

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公司基於客戶需求考量，正在國內、台灣、日本三地進行28nm制程的增產擴產，其中南京廠擴產生產綫將於2022年下半年預計開始量產，此舉將進一步提高公司成熟制程業務收入和市佔率，鞏固其在晶圓代工行業的領先地位。該行認為，基於晶片需求維持高漲，晶圓代工產能將持續緊張，行業高景氣度將延續，台積電不斷提高的技術水平和產能有望驅動業績進一步上漲，且或將跟隨行業趨勢調漲代工價格，建議買入。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：林衛

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