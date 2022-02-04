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【券商點睇】中國經濟切換至「準衰退」 2022關鍵「外緊內鬆」

股樓投資 13:08 2022/02/04

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東方證券首席經濟學家邵宇表示，2022年將是貨幣退潮之年。其中，從「外鬆內緊」至「外緊內鬆」的轉變，將是重要主題。具體而言，由於疫情擴散軌迹和經濟周期的錯位，中國與海外貨幣政策周期也存在明顯錯位。對於中國經濟的判斷目前已有共識，但當下對2022年GDP增速的判斷存在一定差異，取決於機構對於今年逆周期政策的力度的判斷。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

相對於潛在產出的增速，中國已經進入到衰退的中期，已經從「類滯脹」切換到「準衰退」像限。可以看到，2021年第三季度和第四季度的經濟增速，都已經低於潛在增速。因此，對於虎年的經濟政策較為樂觀，邵宇認為年初以來的政策寬鬆還會延續，所以對2022年的經濟增速，也持謹慎樂觀態度。

【延伸閱讀】2022年部署：麥格理料今年中資股具4大投資主題 潛在受惠股達25隻，請按【見下頁

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他指出，疫情對經濟運行起到了「放大鏡」和「催化劑」兩個方面的作用。一方面，放大了各個方面的弊病。另一方面，催化已有趨勢加速形成。其中，「放大鏡」對應的是共同富裕、全球產業鏈重構、ESG的興起。而「催化劑」指的是一些技術創新層面，例如智能化數字技術、新能源，及以基因生物工程為核心的生物工程技術。國內而言，關鍵應用領域中比較看好智慧能源、智能交通、智慧醫療等一些經久不衰的關鍵賽道。

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記者：林衛

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