【虎年開市】史美倫：港交所虎年提升市場結構、促互聯互通　歐冠昇致辭提共富

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因應香港新冠疫情，香港交易所 （00388） 再次閉門內部舉行新春後首日開市儀式，其後上載港交所主席史美倫及集團行政總裁歐冠昇主持及敲鑼片段。

歐冠昇致辭指，香港虎年將在推動相互依存的全球資本市場快速發展上發揮重要作用，港交所使命已超出業務本身，要為社會創造共同富裕（shared prosperity）。港交所會堅定專注持續促進中國和世界的雙向資本流動，同時把握所有塑造香港和市場社會格局大勢帶來的不同機遇。

史美倫則指，要維持香港國際金融中心地位需要不斷提升市場競爭力，港交所會提升市場結構、促進綠色金融、互聯互通等多方面發展，為金融業和投資者帶來更多機遇。

港交所虎年隨大市紅盤高開，最新升1%，暫報443.2元，成交9億元。

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