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【亞馬遜加價】Amazon Prime四年來首次加價且加價至少15%！　加價只對美國用戶、香港用戶未受影響

股市 11:31 2022/02/04

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【亞馬遜加價】Amazon Prime四年來首次加價且加價至少15%！　加價只對美國用戶、香港用戶未受影響

Amazon Prime四年來首次加價，並且加價至少15%。亞馬遜（美：AMZN）宣布對美國用戶推出新收費計劃，新會員價格變動自2月18日生效，現有會員的價格調整則會於3月25日生效。

【AMZN業績】亞馬遜雲收入超預期＋投資Rivian獲厚利　股價盤後升逾14%

亞馬遜表示，為了應對航運及工資上漲的成本因素，亞馬遜宣布向旗下訂閱服務Amazon Prime的1.26億美國用戶提高會員年費，是Amazon Prime自2018年以來首次加價。

其年度會員費用加幅最多，增幅達16.8%，並將由現時的119美元（約927港元），增加至139美元（約1,083港元），而按月支付的用戶則加價15.3%，費用則由12.99美元（約101港元）提升至14.99美元（約116港元）。是次Amazon Prime訂閱加價安排將於2月18日對新會員率先生效，現有會員的價格調整則會於3月25日生效。

值得留意的是，亞馬遜亦宣布美國以外的地區Prime用戶不作價格調整，即維持現價。

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編輯：姚卓然

美股 網上購物 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

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