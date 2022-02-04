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【元宇宙】Mozilla棄用VR版Firefox　源代碼將移植至Wolvic使用

科技 11:15 2022/02/04

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Firefox Reality在2018年推出，該瀏覽器允許用戶通過獨立的VR/AR設備瀏覽網絡，訪問標準 URL、執行搜索，並最終在2D網站和沉浸式Web之間移動進行體驗。（Mozilla官網截圖）

隨著各大企業逐步進軍元宇宙，虛擬現實（VR）及增強現實（AR）技術亦將進一步融入生活當中。瀏覽器開發商Mozilla日前宣布，將關閉其VR瀏覽器Firefox Reality，但就會將當中的源代碼技術，移植至Igalia即將運行的VR/AR瀏覽器Wolvic，預計會從下周開始對外提供下載使用，但會以測試形式提供。

Firefox Reality在2018年推出，該瀏覽器允許用戶通過獨立的VR/AR設備瀏覽網絡，訪問標準 URL、執行搜索，並最終在2D網站和沉浸式Web之間移動進行體驗。

【Google】Google Chrome明年推子更新　或令部分網站停止運作

Mozilla表示，將Firefox Reality關閉的原因是「找到了組織可以將此項目繼續發展，並為WebAssembly、Rust和Servo等網絡作出貢獻」，而Igalia此前亦曾為WebKit和Chromium開源項目作出過貢獻。

支援HarmonyOS　可配合華為VR Glass使用

Mozilla Reality的源代碼技術將在Igalia即將推出的VR/AR 瀏覽器 Wolvic中繼續使用。Wolvic 將於下周推出，並為基於AOSP 的獨立XR系統和HarmonyOS系統（如Oculus、華為VR Glass、Vive、Pico 和 Lynx）提供服務。 然而，該版本只是「測試版」，因為Igalia仍會繼續將Mozilla提供的其他功能，逐步轉換至Wolvic。

【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖

同時，Mozilla表示將在未來數周內，從Viveport、Oculus 和Daydream的應用商店下架Firefox Reality。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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