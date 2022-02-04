世衛指歐洲疫情進入最後階段 將步入長期平靜期

世界衛生組織（WHO）指Omicron變種引發重症率相對較低，對歐洲疫情感到樂觀。世衛指歐洲的新冠疫情正進入最後階段，預計即使出現比Omicron變種殺傷力更大的新變種，歐洲疫情仍能步入長時間平靜期。

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世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）周四（3日）表示，53個歐洲國家及地區上周錄得1,200萬宗新冠個案，是疫情爆發以來按周確診新高，約22%的檢測結果呈陽性。

雖然確診數字創新高，但克魯格指出住院及深切治療部新冠患者人數未有顯著增加，而死亡人數也趨向平穩。

他指歐洲地區正進入看似合理的最後階段。由於歐洲地區的保護水平提高，即使出現較Omicron變種更嚴重的新變種，仍有望步入長期平靜期。

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克魯格表示大量人接種疫苗及染疫後產生免疫力、疫情季節性停頓再加上Omicron變種的嚴重程度較低，代表各國政府目前有絕佳機會來控制疫情傳播。

但克魯格強調各國必須有效利用這個喘息機會，繼續加強疫苗和加強劑接種計劃，保護各地的高危脆弱群體、加強監測病毒及新變種。

他相信如果多國都能遵守上述指引，即使不再推行以往封城的具破壞性措施，仍可應對一些勢必出現的新變種。

他敦促國際社會擴大對偏遠地區的疫苗供應，減低疫苗不平等的程度，才能確保所有國家都能得到同樣高的保護率，阻截疫情大範圍傳播。

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責任編輯：鄭錦玲