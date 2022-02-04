英國能源開支料升逾7300 財相每戶派3700補貼

受供應減少影響，英國能源價格不斷上升。當地能源價格上限於今年4月屆滿，屆時每戶家庭預料每年，在能源開支上需額外支付近700英鎊。財相辛偉誠日前宣布新措施，將向英國每戶家庭派發350英鎊，協助應對能源開支上升。

英國接管第7大能源商Bulb 免倒閉壓垮其他供應商 【下一頁】

英國近月零售天然氣價格急升，天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）周四（3日）宣布，提升英格蘭﹑蘇格蘭及威爾士的能源價格上限54%。英國民眾自4月起，將面臨每戶平均每年能源開支639英鎊（約7,349港元）增長，預計2,200萬戶家庭受影響。

財相辛偉誠（Rishi Sunak）同日公布補貼措施，幫助民眾應對能源開支增加。80%英格蘭家庭將在4月繳交市政稅時獲退税150英鎊（約1,590港元），所有本土電力公司用戶於10月，亦會得到200英鎊（約2,121港元）津貼。辛偉誠認為，350英鎊（約3,712港元）補貼對絕大部分英國家庭有明顯幫助，希望民眾會因為政府的措施而安心。

英國能源價飆民眾點保暖？ 公司一建議挨猛轟 【下一頁】

但智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies）總監Paul Johnson批評，即使政府今年發放90億英鎊（約954.5億港元）補貼，但普遍英國民眾收入因加稅及通貨膨脹，較去年減少約400英鎊（約4,242港元），補貼並不足夠應付開支增長。

Johnson指出，市政稅退税涵蓋A至D組別，但措施未有明確針對低收入家庭提供幫助，200英鎊津貼在10月起才生效，但民眾2023年4月起需退還。而且，過半補貼計劃份屬貸款。

首相約翰遜（Boris Johnson）亦表示，明白民眾自新冠肺炎疫情出現後，面對確實的生活困難，強調財相提出的大型補貼將有效幫助民眾。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培