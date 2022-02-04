  • 14°C
香港時間 : 2022204日 (五) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國能源開支料升逾7300 財相每戶派3700補貼

環球社會熱點 11:09 2022/02/04

分享：

受供應減少影響，英國能源價格不斷上升。當地能源價格上限於今年4月屆滿，屆時每戶家庭預料每年，在能源開支上需額外支付近700英鎊。財相辛偉誠日前宣布新措施，將向英國每戶家庭派發350英鎊，協助應對能源開支上升。

英國接管第7大能源商Bulb 免倒閉壓垮其他供應商 【下一頁】

英國近月零售天然氣價格急升，天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）周四（3日）宣布，提升英格蘭﹑蘇格蘭及威爾士的能源價格上限54%。英國民眾自4月起，將面臨每戶平均每年能源開支639英鎊（約7,349港元）增長，預計2,200萬戶家庭受影響。

財相辛偉誠（Rishi Sunak）同日公布補貼措施，幫助民眾應對能源開支增加。80%英格蘭家庭將在4月繳交市政稅時獲退税150英鎊（約1,590港元），所有本土電力公司用戶於10月，亦會得到200英鎊（約2,121港元）津貼。辛偉誠認為，350英鎊（約3,712港元）補貼對絕大部分英國家庭有明顯幫助，希望民眾會因為政府的措施而安心。

英國能源價飆民眾點保暖？ 公司一建議挨猛轟 【下一頁】

但智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies）總監Paul Johnson批評，即使政府今年發放90億英鎊（約954.5億港元）補貼，但普遍英國民眾收入因加稅及通貨膨脹，較去年減少約400英鎊（約4,242港元），補貼並不足夠應付開支增長。

Johnson指出，市政稅退税涵蓋A至D組別，但措施未有明確針對低收入家庭提供幫助，200英鎊津貼在10月起才生效，但民眾2023年4月起需退還。而且，過半補貼計劃份屬貸款。

首相約翰遜（Boris Johnson）亦表示，明白民眾自新冠肺炎疫情出現後，面對確實的生活困難，強調財相提出的大型補貼將有效幫助民眾。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【通脹高企】英國上月通脹按年升4.2% 明年料達5%
2021/11/17
【通脹高企】英國上月通脹按年升4.2% 明年料達5%
英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和
2021/11/09
英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和
英國料多4間能源供應商倒閉 民眾開支勢增
2021/10/13
英國料多4間能源供應商倒閉 民眾開支勢增
英國陷供應鏈危機 約翰遜照去西班牙度假捱轟
2021/10/11
英國陷供應鏈危機 約翰遜照去西班牙度假捱轟
英大臣稱能源價格上限不變 燃料供應穩定
2021/10/10
英大臣稱能源價格上限不變 燃料供應穩定

你可能感興趣

【通脹高企】英國上月通脹按年升4.2% 明年料達5%
19:11 2021/11/17
【通脹高企】英國上月通脹按年升4.2% 明年料達5%
英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和
14:36 2021/11/09
英政府投資小型核反應堆 加快實現碳中和
英國料多4間能源供應商倒閉 民眾開支勢增
17:11 2021/10/13
英國料多4間能源供應商倒閉 民眾開支勢增
能源供應 經濟 英國 天然氣 電力 補貼 英格蘭 蘇格蘭 約翰遜 新冠肺炎疫情

下一篇文章

世衛指歐洲疫情進入最後階段 將步入長期平靜期

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易
新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
加拿大擬出動軍方 驅散渥太華反強制接種疫苗示威
加拿大擬出動軍方 驅散渥太華反強制接種疫苗示威
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間11:00）
【德國疫情】確診破千萬 料建議打第4針疫苗
【德國疫情】確診破千萬 料建議打第4針疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款