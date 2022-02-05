【劉‧住保鮮期@iM網欄】新春行大運 山野不留痕

踏入虎年，首先祝願大家全民健康，虎進金來。新春期間，發現各大堪輿學家都推介今年大吉星在東北方，所以一於一路向東北走，來個新春行大運。雖然今次活動有專家指引，但甚少行山登高的我，只好量力而為。但如果你是身手不凡，不妨挑戰一下以下介紹的山徑，行大運之餘還可「打靚卡」。歡迎大家一起由大美督出發，齊來「行大運」吧！

路線是沿着八仙嶺、黃嶺、屏風山等山脊線、漫遊鶴藪水塘、再挑戰九龍坑山千級天梯，全長約14公里。我們登高當日淸早由大埔墟火車站出發，乘坐20C小巴到大美督總站落車，沿着汀角路向新娘潭方向前行，行到船灣郊野公園管理站轉左，再沿著八仙嶺自然教育徑向左登上第一個山峰 - 仙姑峰，開始挑戰八仙嶺的八個連峰。當日天氣晴朗，氣溫微涼，十分適宜冬末初春期間遠足，我們徐徐拾級而行，向著高639米的黃嶺進發，它是香港第15高峰亦是新界東北之巔，放眼望去，360度零死角飽覽整個吐露港、印洲塘群島、遠致深圳市的遼闊開掦美景。

踏入初春山上繁花盛放，數株嬌艷欲滴的吊鐘花、紫色野杜鵑及淡黃色的木姜子花開得尤其燦爛，無數色彩斑斕的蝴蝶飛舞其間，配合途上片片堅毅的芒草叢， 為山野增添活力生趣。

繼續沿山脊下行不久便看到延綿約有一公里的巍峨山脈，仿如一度天然屏帳橫卧着，氣勢磅礴，這便是屏風山。

再往前行拾級而下便到達鶴藪水塘範圍，林道兩旁長滿高聳的松樹，遊人疏落，其清幽恬靜，天地間仿彿只得自己一人，我們只聽到微風吹動樹葉的耳語，以及自己的呼吸聲和心跳聲，沉醉在這片寧靜的樂土。

團隊終於到達最後一個打卡位，挑戰總共千級樓梯的九龍坑山天梯。雖然今次專家選擇逆走落斜，但正所謂上山容易，落山難，要知道落斜對膝頭的負荷尤其沈重，隊友們終於明白平日鍛鍊大腿四頭肌的重要性了。甫一到達終點，大家都能夠感受雙腿隱隱然欲抽若離的感覺，算是為新春行大運增添獨特的成功感。

近年來山界流行一種名為「淨山」的活動，由於近來行山人仕的數目以幾何級數上升，隨處丟棄垃圾煙蒂甚至口罩的行為，對郊區山野環境帶來巨大壓力。雖然一直以來都有一班熱愛山林的志願人仕，自發在山中清理垃圾，但是郊野地方是屬於所有人的，我們不能常常倚賴他人清理山徑。新年伊始，希望每個行山人士都能盡公民責任，自己垃圾自己清，那麼全年都會行好運，因為你讓山野不留痕！

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

更多劉‧住保鮮期的文章請按此

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！