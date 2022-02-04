【英國加息】英國加息刺激英美短債息彈至多年高　本地與國際金融股齊揚、中銀創兩年半高

英倫銀行周四公布，將指標利率上調25點子至0.5厘，刺激一眾國際及本地金融股今日向上。英倫銀行宣布加息後，英國十年期債息周四曾高見1.388厘，是2018年11月以來的高位；短債息升幅更顯著，英國兩年期債息一度升至1.173厘的近11年高位。英國債息飆升亦帶動美國兩年期債息走高至1.2199厘，創逾兩年高。

滙控 （00005） 及渣打 （02888） 齊漲近5%，兩者均見約兩年高位；前者收報57.9元，後者收報58.6元。

本地銀行股亦受帶動，中銀香港 （02388） 創兩年半高，收報31.1元，升3.7%。

恒生銀行 （00011） 升約3%，收報159.2元。大新金融 （00440） 及大新銀行 （02356） 分別升逾3%及4%，東亞銀行 （00023） 亦走高超過3%。

另外，國際保險股亦見造好，友邦 （01299） 及宏利 （00945） 分別揚5.3%及1.6%；前者高見85元，後者收報161.4元。

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