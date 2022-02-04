【英國加息】英國加息刺激英美短債息彈至多年高　本地與國際金融股齊揚、中銀再創逾一年高

英倫銀行周四公布，將指標利率上調25點子至0.5厘，刺激一眾國際及本地金融股今日向上。英倫銀行宣布加息後，英國十年期債息周四曾高見1.388厘，是2018年11月以來的高位；短債息升幅更顯著，英國兩年期債息一度升至1.173厘的近11年高位。英國債息飆升亦帶動美國兩年期債息走高至1.2199厘，創逾兩年高。

滙控 （00005） 及渣打 （02888） 分別漲約4%，兩者均見超過兩年高位；前者早段最高曾報57.65元，後者最高曾報58.3元。

本地銀行股亦受帶動，中銀香港 （02388） 再創逾52周高，升幅逐漸擴大，高見30.75元，最新報30.7元，升2.3%。

恒生銀行 （00011） 升近3%，早段最高一度逼近160元。大新金融 （00440） 及大新銀行 （02356） 各升逾3%，東亞銀行 （00023） 升逾1.5%。

另外，國際保險股亦見造好，友邦 （01299） 及宏利 （00945） 分別揚約4%及2%；前者高見84.3元，後者企穩在160元之上。

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