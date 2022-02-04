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【亞馬遜加價】亞馬遜4年來首次　提高Amazon Prime會員年費

商業 10:40 2022/02/04

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亞馬遜宣布，其年度會員費用將由現時的119美元（約927港元），增加至139美元（約1,083港元）；而按月支付的用戶，費用則從12.99美元（約101港元）提升至14.99美元（約116港元）。（法新社）

亞馬遜（Amazon）近日正面對供應鏈問題、工人短缺和員工工資增長等情況，使其成本上漲。為了舒緩問題，日前亞馬遜宣布向旗下訂閱服務Amazon Prime的1.26億美國用戶，提高會員年費，也是Amazon Prime自2018年以來首次加價。

【職位空缺】英國勞動力市場人才短缺　亞馬遜為招聘僱員增1500個學徒職位

亞馬遜宣布，其年度會員費用將由現時的119美元（約927港元），增加至139美元（約1,083港元）；而按月支付的用戶，費用則從12.99美元（約101港元）提升至14.99美元（約116港元）。這次Amazon Prime訂閱價格的提高安排，將於2月18日對新會員率先生效；現有會員的價格調整，則會於3月25日生效。

Amazon Prime副總裁Jamil Ghani表示，在過去數年，該企增加了更多的產品選擇，提供快速、免費、無限的送貨服務、更多的獨家交易和折扣、以及更多高質量的數碼娛樂，包括電視、電影、音樂和書籍等。因此是次增加會員費用，是屬於「典型漲價（Typical hike）」。

沃爾瑪送貨服務   年費僅需654元

據外媒《kiplinger》報道，亞馬遜是次加價或會引起消費者不滿。原因是該企在上一次加價時，其競爭對手沃爾瑪（Walmart）仍未推出「入屋送貨」服務，惟現時沃爾瑪已向會員提供免費的次日或兩日內送貨服務，以及汽油折扣等優惠，而且年費僅需84美元（約654港元）。

【Amazon Style】亞馬遜開實體時裝店　科技試身室免店員協助

事實上，亞馬遜並不是近年來唯一提高價格訂閱服務的公司。例如自2018年以來，串流平台Netflix已經三次提高用戶費用，Hulu同樣在過去三年中多次提高了其服務費用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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