【國際保險股】宏利獲多倫多證交所批准　回購註銷不多於9700萬股

▲ 宏利獲多倫多證交所批准，回購註銷不多於9700萬股。

宏利 （00945） 宣布已獲多倫多證券交易所批准早前公布之回購計劃，可通過回購註銷不多於9700萬股宏利普通股，佔已發行流通普通股約5%。

宏利又公佈，加拿大金融機構監理處早前已批准其回購計劃。公司可在符合多倫多證券交易所的大額交易守則之前提下，於該交易所回購不多於164.3萬股宏利普通股，相當於該交易所截至去年底止6個月內其平均單日交易量的25%。回購可透過當地交易所由今年2月3日起展開，直至要約到期日即明年2月2日或之前止。

宏利今早股價走高，截至早上10時15分左右，升2%，報162元。

宏利表示，通過上述「常規發行人要約」，宏利可選擇回購普通股作為其資本管理策略的其中一環，該策略旨在維持健康的監管資本比率，並平衡公司為股東創造價值之目標。此外，宏利計劃回購股票，旨在減輕最近完成的再保險交易對每股普通股攤薄盈利及每股普通股核心盈利的影響。

另外，宏利宣布其附屬公司恒康人壽保險公司（美國）與Venerable Holdings的附屬公司 Corporate Solutions Life Reinsurance Company，已就宏利旗下的一大部分舊有美國變額年金業務，完成早前公布的再保險交易，當中主要包括帶有「保證最低提取賠償」附加保障的保單。 宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，該項交易有助釋放股東價值，為公司未來風險水平帶來有意義減幅，並有助公司將旗下業務的盈利組合轉為集中發展最具潛力的業務。

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