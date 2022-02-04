【名人富豪】FB母企Meta暴跌26%創市值蒸發紀錄　朱克伯格身家單日縮水逾2300億元

▲ 【名人富豪】Facebook母企Meta暴跌26% 創辦人朱克伯格身家單日縮水逾2300億元

Facebook母企Meta（美：FB）股價昨日暴跌26.4%，收報237.76美元，市值蒸發2020億美元（約15,700億港元）。Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）持有Meta近13%股份，朱克伯格的財富一日之內縮水近300億美元，為有史以來第二大單日損失。

朱克伯格的身家單日所蒸發297億美元（約2,314億港元），僅次於去年11月Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter上宣布出售特斯拉10%股份後損失的350億美元。

據《福布斯》實時富豪榜，現年37歲的朱克伯格自2015年夏天以來首次跌出前十大富豪之列，目前擁有約848億美元，現排行第十二。

雖然Meta上季收入按年升20%至336.7億美元勝預期，惟今季收入指引遠遜預期，而且Facebook全球每日活躍用戶首次下跌，並預告蘋果（Apple，美：AAPL）私隱政策和TikTok等新興社交平台挑戰加劇，導致股價急瀉逾26%。

相關文章：

【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26% 拆解蘋果TikTok兩大挾擊

【AMZN業績】亞馬遜雲收入超預期＋投資Rivian獲厚利 股價盤後升逾14%

【TSLA】Tesla股價兩日跌逾16% 馬斯克身家縮水3900億元