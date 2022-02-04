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【名人富豪】FB母企Meta暴跌26%創市值蒸發紀錄　朱克伯格身家單日縮水逾2300億元

股市 10:18 2022/02/04

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【名人富豪】Facebook母企Meta暴跌26%　創辦人朱克伯格身家單日縮水逾2300億元

Facebook母企Meta（美：FB）股價昨日暴跌26.4%，收報237.76美元，市值蒸發2020億美元（約15,700億港元）。Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）持有Meta近13%股份，朱克伯格的財富一日之內縮水近300億美元，為有史以來第二大單日損失。  

朱克伯格的身家單日所蒸發297億美元（約2,314億港元），僅次於去年11月Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter上宣布出售特斯拉10%股份後損失的350億美元。  

據《福布斯》實時富豪榜，現年37歲的朱克伯格自2015年夏天以來首次跌出前十大富豪之列，目前擁有約848億美元，現排行第十二。  

雖然Meta上季收入按年升20%至336.7億美元勝預期，惟今季收入指引遠遜預期，而且Facebook全球每日活躍用戶首次下跌，並預告蘋果（Apple，美：AAPL）私隱政策和TikTok等新興社交平台挑戰加劇，導致股價急瀉逾26%。

【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？

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編輯：姚卓然

美股 福布斯富豪榜 朱克伯格 Facebook（美：FB）

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