【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）

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阿里巴巴向美國證監遞交文件FORM F-6，登記額外的10億份ADS（美股存託股份），立即生效，每股存託股份代表8股普通股，以收市價122.25美元計，貨值1222.5億美元，阿里巴巴股價應聲急瀉3.1%，其後跌幅收窄，收報122.25美元，跌1%，相當於港股118.99港元，較港收市價低1.2%。

阿里巴巴目前發行27.1億股ADS，相當於216.87億股港股。

夜期收報24584點，升41點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 57.79 -0.2% 美團ADR 228.93 +0.9% 騰訊ADR 481.70 +0.6% 阿里巴巴美股 118.98 -1.2%

港股虎年首個交易日紅盤收升逾700點。大市高開590點，其後走勢反覆向上，尾市曾升約800點，恒生指數虎年紅盤收升771點，報24573點。阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 升逾5%；滙豐 （00005） 升近5%破頂。

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財經日誌：

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即市走勢：

【03：00】夜期收報24584點，升41點。

【22：52】夜期跌60點。

【22：15】非農數據勝預期，外圍下挫，夜期跌109點。

【20：00】夜期跌79點。

【16：10】恒生指數虎年紅盤收升771點，報24573點。阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 升逾5%；滙豐 （00005） 升近5%破頂。

【16：00】恒生指數U盤前升768點，報24570點。

【15：46】【新股IPO】匯通達網絡、清晰醫療正在招股 兩新股均未足額

【15：42】 恒指收市前升約770點，報24571點。

【15：29】阿里巴巴 （09988） 尾市升近6%，高見120.7元見日內高位。

【15：25】李寧 （02331） 尾市升近8%，高見81.55元。

【14：59】大市最新升約800點，報24605點。

【14：55】森信紙業 （02905） 逆市跌逾26%，破底低見1.24元。

【14：51】滙豐 （00005） 最新升5%，破頂觸58元關口。

【14：40】中移動 （00941） 升幅擴大至近4%，高見54.8元；聯通 （00762） 、中電信 （00728） 升逾2%。

【14：33】【國際油價】紐約期油升穿90美元見逾7年高位 石油石化股有追捧

【14：24】【異動股】海底撈紅盤升8%冠藍籌 內地餐飲股造好、呷哺呷哺奈雪的茶升6%

【14：15】【大行報告】瑞信：小米上季業績料升14% 今年或因投資電動車令成本上升、惟股價回落已反映弱勢

【14：12】恒生指數午後升幅進一步擴大，大市最新升近800點，報24583點，升781點。

【14：07】滙豐 （00005） 升幅擴大至近5%，破頂高見57.9元；渣打 （02888） 亦升近半成，破頂高見58.8元。恒生 （00011） 升逾3%；東亞 （00023） 升近3%；中銀香港 （02388） 升逾4%。

【14：00】【澳門賭收】澳門年初三旅客增長加快 美高梅澳博彈4%、1月博彩收入跌21%仍勝預期

【13：57】比亞迪 （01211） 、創科 （00669） 午後升幅分別擴大至逾7%。

【13：43】大市最新升約730點，報24532點。

【13：33】【異動股】創科料實現上半年內部績效目標 股價抽升近8%

【13：14】【異動股】前稱第一視頻、瘋狂體育售聯營股份擬派特別息 早段抽升三成

【13：11】【渣打2888】渣打津巴布韋CEO被揭停職三周後 渣打始承認正展開調查

【13：07】大市升逾700點，恒指最新報24523點，升721點，阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 升逾5%，滙豐 （00005） 升逾4%。

【13：03】港股午後初段升近700點，報24497點。

【12：36】【壬寅年新春】金銀業貿易場開市儀式 虎年九九金第一口成交價每両16738港元

【12：00】恒生指數半日升645點，報24447點，成交642億元。阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 分別升逾4%；比亞迪 （01211） 升逾6%。

【11：58】【內房危機】據報內銀加大支持內房融資併購 料共提供逾300億元人民幣融資

【11：48】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升幅擴至3%；永利 （01128） 升0.7%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升4%；新濠 （00200） 升逾1%。

【11：42】港股中午收市前升約635點，報24437點；恒生科技指數升2.3%，報5540點。

【11：35】京東 （09618） 升近2%。

【共同富裕】劉強東捐出近180億港元京東股份

【11：21】創科 （00669） 股價升逾6%，高見136.1元。

【11：17】【虎年開市】史美倫：港交所虎年提升市場結構、促互聯互通 歐冠昇致辭提共富

【11：09】滙豐 （00005） 升幅擴大至近5%，破頂高見57.8元。

【11：07】【英國加息】英國加息刺激英美短債息彈至多年高 本地與國際金融股齊揚

【10：56】信達生物 （01801） 逆市跌逾3%，低見30.25元。第四季度旗下達伯舒（信迪利單抗注射液）銷售約為9億元人民幣，產品銷售量保持逐季增長。

【生科股】信達生物旗下達伯舒去年第四季度銷售約為9億元

【10：45】大市升600點，FL二南方恒指 （07200） 升逾4%，高見7.42元。

【10：41】車股造好，比亞迪 （01211） 最新升6%；吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升逾2%。小鵬汽車 （09868） 升近一成；理想汽車 （02015） 升逾12%。

【10：40】恒指最新升603點，阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 齊升4%。

【10：30】李寧 （02331） 升逾6%；安踏 （02020） 、特步升5%。

【10：27】康寧醫院 （02120） 逆市跌近三成，低見11.7元。

【10：20】宏利 （00945） 升近2%，高見162元。宏利宣布已獲多倫多證券交易所批准早前公布的回購計劃。

【國際保險股】宏利獲多倫多證交所批准 回購註銷不多於9700萬股

【10：18】紐油每桶突破90美元，中石油 （00857） 升近3%；中海油 （00883） 升逾1%；中石化 （00386） 升0.7%。

【10：10】恒指升幅再擴大至逾500點，報24329點，升527點。

【10：09】滙豐 （00005） 升幅擴大至4%，高見57.5元。

【10：05】日清 （ 01475）股價績後造好升逾3%，高見5.95元。

【業績｜食品股】日清食品上季經營溢利增95% 受惠匯率、合味道銷量

【09：59】承達集團 （01568） 股價飈升42%，高見0.43元。

【09：51】阿里巴巴 （09988） 最新升逾4%；騰訊 （00700） 升幅收窄至不足0.1%；美團 （03690） 升1%。

【09：44】大市升勢回順，恒指升幅略收窄至約400點。

【09：41】澳門勵駿 （01680） 股價反彈逾3%，高見0.485元。澳門勵駿指，陳榮煉為免分散公司的注意力，及出於公司股東的整體利益，已辭去公司執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁職務

【周焯華案件】陳榮煉遭逮捕拘留後 辭去澳門勵駿聯席主席兼行政總裁等職務

【09：33】金斯瑞 （01548） 逆市跌近2%，旗下非全資附屬公司傳奇生物（美：LEGN）終止與Noile-Immune Biotech的合作研究及許可協議。

【生科股】金斯瑞旗下傳奇生物終止與Noile開發療法協議

【09：33】銀娛 （00027） 升0.2%；金沙 （01928） 升近2%；永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 升0.6%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升1%。

【澳門賭收】澳門1月博彩收入跌21% 年廿九至年初二入境旅客增15%

【09：31】比亞迪 （01211） 升逾4%；吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升0.7%。

【比亞迪1211】比亞迪1月新能源車銷量按年增3.6倍 按月微跌

【09：22】恒生指數虎年紅盤高開590點，開報24392點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%；滙豐 （00005） 、美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。

【大行報告】高盛估計滙豐股息率將升至7厘 上調目標價至68元

【英國加息】滙豐倫敦越58關較港漲6% 英倫銀行加息0.25厘 近半委員籲加0.5厘

【09：13】期指開報24250點，升388點或1.6%。

【08：59】恒指黑期升約135點，報24159點，道指期貨升161點，報35272點。

【08：37】【電動車】理想汽車1月交付12268輛理想ONE 按年增長1.28倍

【08：35】【生科股】信達生物旗下達伯舒去年第四季度銷售約為9億元

【07：45】【開市9點半】港股虎年有望紅盤高開 滙豐阿里外圍急升 高盛估計滙豐股息率將升至7厘

【07：45】港股ADR收報24402點，升600點或2.5%。滙豐 （00005） ADR折合報57.58元，較港收市價高2.43元或4.4%；騰訊 （00700） ADR折合報480.69元，較港收市價高8.69元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.28元，較港收市價高6.28元或5.5%。

更多ADR及中概股表現

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【07：30】Facebook母公司Meta（美：FB）公布令人失望的業績後，扭轉投資者對大型科技股的樂觀情緒，道指收市跌518點，收報35111點；標指跌2.4%，收報4477點；納指跌3.7%，收報13878點。Meta跌26.4%，收報237.76美元。

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責任編輯：梁浩碩